В Пинске возбудили дело против руководителя благотворительной организации: «Наносит ущерб государственным и общественным интересам»

Источник материала: Onliner

Пинская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело о финансировании массовых беспорядков. В преступлении подозревают руководителя местной благотворительной организации.

Напомним, вечером 9 августа в Пинске произошли столкновения местных жителей с милицией. Сейчас дело о массовых беспорядках рассматривается в суде. Обвиняемыми по нему проходят 14 человек, потерпевшими выступают 109 сотрудников милиции и чиновников, которые запросили в общей сумме около 530 тыс. рублей компенсации.

По данным прокуратуры, протестная активность в Пинске финансировалась.

«Через благотворительное учреждение его руководитель Ш. выделяла финансовое и иное материальное обеспечение для участников незаконных массовых мероприятий, которые прошли в Пинске в августе 2020 года и были направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки, — сообщается в пресс-релизе ведомства. — Подобная деятельность является грубым нарушением законодательства и наносит ущерб государственным и общественным интересам».

В отношении Ш. возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 342 Уголовного кодекса. Статья предполагает арест или лишение свободы на срок до 2 лет.

Прокуратура не сообщает название благотворительной организации. Вполне вероятно, речь может идти о «Полесской доброте», решение о ликвидации которой в марте принял Пинский горисполком. Как писала «Медиазона» , руководитель этой организации Елена Шимолина ранее открыто поддерживала Светлану Тихановскую. «Полесская доброта» материально помогала пинчанам, пострадавшим от насилия. В офисе организации был проведен обыск, после чего Шимолина уехала из Беларуси.