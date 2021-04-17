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В Пинске возбудили дело против руководителя благотворительной организации: «Наносит ущерб государственным и общественным интересам»
Источник материала: Onliner
Пинская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело о финансировании массовых беспорядков. В преступлении подозревают руководителя местной благотворительной организации.
Напомним, вечером 9 августа в Пинске произошли столкновения местных жителей с милицией. Сейчас дело о массовых беспорядках рассматривается в суде. Обвиняемыми по нему проходят 14 человек, потерпевшими выступают 109 сотрудников милиции и чиновников, которые запросили в общей сумме около 530 тыс. рублей компенсации.
По данным прокуратуры, протестная активность в Пинске финансировалась.
«Через благотворительное учреждение его руководитель Ш. выделяла финансовое и иное материальное обеспечение для участников незаконных массовых мероприятий, которые прошли в Пинске в августе 2020 года и были направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки, —
В отношении Ш. возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 342 Уголовного кодекса. Статья предполагает арест или лишение свободы на срок до 2 лет.
Прокуратура не сообщает название благотворительной организации. Вполне вероятно, речь может идти о «Полесской доброте», решение о ликвидации которой в марте принял Пинский горисполком. Как писала
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В Пинске возбудили дело против руководителя благотворительной организации: «Наносит ущерб государственным и общественным интересам»
Пинская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело о финансировании массовых беспорядков. В преступлении подозревают руководителя местной...
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