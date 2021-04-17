МАЗ задымил проспект. Кое-где это назвали бы экологической катастрофой (видео)

Источник материала: Onliner

Отношение к экологии в городах отличается в разных странах. Общий тренд, о котором модно говорить повсеместно, — это электротранспорт. Дескать, нет вредных выбросов в атмосферу, чистый воздух, все дела. Теперь задачка: как много электромобилей должно появиться в вашем городе, чтобы перекрыть вред от одного грузовика, дымящего на проспекте будто пароход?

Видео корреспонденту Onliner предоставил наш читатель. Он рассказал, что видел МАЗ с полуприцепом и наклейкой «МАПИД» на кабине 15 апреля на Партизанском проспекте. Грузовик двигался со стороны кольцевой в направлении центральной части города.

— Так сказать, класс Евро-5 по экологии, — с невеселым юмором отметил очевидец. — Ужасно естественно! Вонь как от литейки завода на улице Ваупшасова.

Да, в этом районе столицы все рядом, есть с чем сравнивать. Что касается экологического класса автомобиля, задымившего Партизанский проспект, то об этом судить не возьмемся. Но есть обывательское мнение, что нависшая облачность последних дней как-то с этим связана.

Справедливости ради нужно отметить, что у МАЗа была включена аварийная сигнализация. Можно предположить, что водитель понимал проблему, тем не менее он не глушил двигатель и продолжал движение.

В Правилах дорожного движения (пункт 194.7) указано, что запрещается участие в дорожном движении транспортного средства при наличии неисправностей, указанных в приложении 4 (перечень неисправностей транспортных средств и условий, при которых запрещается их участие в дорожном движении). Среди прочего там можно найти следующие пункты:

содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность превышают величины, установленные техническими нормативными правовыми актами (глава 6, пункт 30);

неисправна система выпуска отработавших газов (глава 6, пункт 32).

Впрочем, по одному видео затруднительно сделать техническое заключение о состоянии транспортного средства, и на это мы не претендуем.

Любопытный факт. В ряде европейских стран существует понятие экологических зон, куда разрешен въезд транспортных средств лишь определенного класса экологичности, использующих определенный вид топлива и так далее. К примеру, в значительную часть Амстердама запрещен въезд грузовых автомобилей, работающих на дизельном топливе экологическим классом ниже Евро-4. Соблюдение этой нормы контролируется полицией, а также камерами, работающими в автоматическом режиме, предусмотрены большие штрафы. Причем эти требования намерены ужесточить. Ожидается, что с 2022 года ограничения коснутся всех грузовых авто класса ниже Евро-6.

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