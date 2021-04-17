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В Минске начинают отключать горячую воду
Источник материала: БДГ
С 12 мая в Минске начинается плановое отключение горячей воды. «Минскэнерго» уже опубликовало график на своем сайте и принесло извинения за будущее доставленное неудобство.
Отмечается, что время прекращения подачи горячей воды будет максимально сокращено и не будет превышать 13 суток в случае успешных испытаний трубопроводов тепловых сетей и отсутствия дефектов, требующих выполнения незапланированных ремонтно-восстановительных работ.
Плановое отключение горячей воды
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С 12 мая в Минске начинается плановое отключение горячей воды. «Минскэнерго» уже опубликовал график на своем сайте.
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