В Минске начинают отключать горячую воду

С 12 мая в Минске начинается плановое отключение горячей воды. «Минскэнерго» уже опубликовало график на своем сайте и принесло извинения за будущее доставленное неудобство.

Отмечается, что время прекращения подачи горячей воды будет максимально сокращено и не будет превышать 13 суток в случае успешных испытаний трубопроводов тепловых сетей и отсутствия дефектов, требующих выполнения незапланированных ремонтно-восстановительных работ.