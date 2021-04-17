Он точно изменяет! 5 признаков неверного супруга

Источник материала: ОНТ

Тема измен знакома многим не понаслышке. Однако не все женщины знают, какие признаки говорят о том, что им изменяет мужчина. Мы расскажем вам о 5 особенностях в поведении неверного супруга.





Многие психологи утверждают, что когда мужчина заводит любовницу, его поведение резко меняется.

1. Забота о своей внешности



Фото: zen.yandex.ru

Ваш муж обновил стрижку, начал ходить в спортзал, купил новые стильные вещи… И это непохоже на него? Скорее всего, так на него влияет новая пассия.

2. Новые темы для разговоров



Фото: wday.ru

Например, любовница вашего мужа – врач. Вы замечаете, что раньше любимого не беспокоила тема здоровья, а сейчас он все больше рассказывает о том, как важно правильно питаться или носить маски в общественных местах. Он приобрел новые знания, которыми делится с вами и окружающими людьми.

3. Чувство вины



Фото: yaroslav-samoylov.com

В начале измены мужчина чувствует острую потребность загладить свою вину. Поэтому часто муж начинает заваливать подарками жену, либо уделять много внимания ребенку. При этом мужчина старается всячески избегать откровенных разговор, прикрываясь проблемами на работе и отсутствием времени.

4. Страстный любовник



Фото: zen.yandex.ru

Да, у мужчины появилась вторая женщина, но и тестостерона стало вырабатываться больше. Поэтому любимый в постели стал более страстным и ненасытным. Однако из-за чувства вины мужчина может и избегать интимной близости.

5. Новые вкусовые предпочтения



Фото: sektascience.com

Мужчина, начиная отношения с другой женщиной, автоматически подстраивается под новые вкусовые предпочтения. Ему нравятся те блюда, которые готовит его любовница. Того же теперь он желает и в домашней обстановке.

Помимо этого, есть и явные признаки, которые кричат об измене: запах женских духов на одежде, следы помады, мужчина часто задерживается на работе, телефон не выпускает из рук, в выходные муж ищет предлог выбраться из дома без семьи.

Если вы на 100% уверены в неверности супруга, примите для себя решение, как вы поступите дальше – уйдете навсегда или будете пытаться восстановить отношения. После этого поделитесь с мужем своими мыслями и решите судьбу вашей семьи вместе.

По материалам сайтов lady.mail.ru , vm.ru

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