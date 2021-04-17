Эти города скоро исчезнут! Вот что может случиться с крупными экономическими центрами

Источник материала: ОНТ

Цивилизации имеют свойство терять своё былое величие. Огромное количество мифов, связанных с Атлантидой или Гиперборей тому подтверждение. Люди во все времена пытались предсказать будущее, однако реальная возможность появилась только сейчас, когда современные технологии стали сильно влиять на окружающую действительность.

Метеорологи и сейсмологи предсказывают многим городам печальную участь. Города, располагающиеся в низовьях рек, у подножий вулканов, а также рядом с берегами являются группой риска для тех, кто там проживает. Для тех, кто интересуется подобного рода вещами был составлен список из нескольких городов, которые могут исчезнуть уже в ближайшие десятилетия. Конечно, это только предположения, однако лучше знать заранее, что произойдет, нежели попасть в трудную ситуацию.



Фото: mirtesen.ru

Нью-Йорк

Огромное количество американцев, проживающих на территории этого штата и одноименного города, даже не подозревают, что может произойти с их величайшим мегаполисом. Из-за постоянного увеличения темпов выброса углекислого газа в атмосферу усиливается также и таяние ледников. Ледники постепенно увеличивают уровень мирового океана, разбавляя соленую воду пресными ледяными глыбами. Это повлечет за собой смерть некоторых микроорганизмов, которые очищают воду от загрязнений.



Фото: adventism.pro

Ученые предсказывают, что к 2100 году уровень моря повысится на один метр, что повлечет за собой ряд негативных последствий. Исследования британских и американских ученых предсказывают эту дату с максимальной точностью. Проанализировав все, что связано с этим уровнем моря, ученые пришли к выводу, что такие города, как Нью-Йорк, Шанхай и Лондон могут полностью уйти под воду. Конечно, процесс ухода города под воду будет сопровождаться огромным количеством других катаклизмов.



Фото: mnogovoprosov.ru

Первым делом под воду уйдут порты и прибрежные районы, что даст населению возможность переместиться подальше от береговой линии. Прибрежные воды начнут свою экспансию не внезапно. По подсчетам ученых города будут уходить под воду в течение 25 лет.



Фото: armmuseum.squarespace.com

Лас-Вегас

Непосредственная близость к национальному парку Йеллоустоун делает город Лас-Вегас максимально подверженным опасности, исходящей от вулкана. Во время извержения одноименного вулкана, вероятнее всего, возникнет серьезная чрезвычайная ситуация, которая не позволит людям переместиться на более безопасное расстояние. По сути, весь национальный парк Йеллоустоун вместе с близлежащими городами может прекратить свое существование, а люди начнут в спешке покидать территорию, как это было с извержением вулкана Везувий.



Фото: mirtesen.ru

Шанхай

Как уже было сказано ранее, Шанхай может уйти под воду вместе с Нью-Йорком и Лондоном, однако у китайцев это произойдет гораздо раньше, чем у американцев и англичан. Шанхай может уйти под воду гораздо раньше по одной причине. Дело в том, что весь азиатский регион находится гораздо ниже по уровню моря, что вынудит местных жителей покинуть территорию гораздо раньше.

Токио

Продолжая тему затоплений и вулканов, стоит вспомнить японский город Токио. Этот город может быть стерт с лица земли по совокупности причин, описанных выше. Рядом с ним находится вулкан, в то время как сам город располагается в непосредственной близости от океана. Из-за увеличения давления внутри вулкана, извержение может случиться в любой момент. Даже если этого не произойдет, увеличение уровня воды также негативным образом повлияет на все, что происходит в городе. Город затопит в течение нескольких лет, что весьма плохо скажется на экономике всего азиатского региона.



Фото: i.mycdn.me

По материалам сайтов yandex.ru , novosti-online.info

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