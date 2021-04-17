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Александр Лукашенко о «Манкуртах»: Фильм сделан очень качественно

17.04.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко о «Манкуртах»: Фильм сделан очень качественно

Президент Беларуси во время пресс-конференции на республиканском субботнике поделился впечатлениями от просмотра фильма «Манкурты», подготовленного командой телеканала ОНТ, передаёт БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что фильм сделан для аудитории, которая в курсе происходящих в стране событий и умеет анализировать предоставленную информацию.

Глава государства признался, что не смотрел фильм в момент его выхода на телеэкраны, так как знал всю информацию, которая в нём обнародована, а некоторые данные даже более детально.

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси во время пресс-конференции на республиканском субботнике поделился впечатлениями от просмотра фильма «Манкурты», подготовленного командой...
 
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