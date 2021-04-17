|
Александр Лукашенко о «Манкуртах»: Фильм сделан очень качественно
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси во время пресс-конференции на республиканском субботнике поделился впечатлениями от просмотра фильма «
Александр Лукашенко отметил, что фильм сделан для аудитории, которая в курсе происходящих в стране событий и умеет анализировать предоставленную информацию.
Глава государства признался, что не смотрел фильм в момент его выхода на телеэкраны, так как знал всю информацию, которая в нём обнародована, а некоторые данные даже более детально.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси во время пресс-конференции на республиканском субботнике поделился впечатлениями от просмотра фильма «Манкурты», подготовленного командой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)