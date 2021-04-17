Жены-красавицы знаменитых хоккеистов: они вдохновляют Овечкина, Малкина и других звезд NHL

Источник материала: ОНТ

Фанаты хоккея не понаслышке знают, как жарко бывает на льду. Они же шутят, что горячее может быть только на страничках в Instagram у жен звездных хоккеистов. Сегодня рассказываем о красавицах, которые вдохновляют своих мужчин на спортивные подвиги.

Анна, жена Евгения Малкина



instagram.com/anna_kasterova

Экс-ведущая телеканала «Россия-2», Анна Кастерова долгое время выбирала между отношениями с хоккеистом Евгением Малкиным и карьерой. В итоге девушка сдалась и перебралась с «Джино» за океан. Но недавно Анна объявила о своем возвращении на российское телевидение и уже успела появиться в студии телеканала «Матч-ТВ».

Николь, жена Ильи Ковальчука



instagram.com/nikolkovalchukofficial

Бывшая солистка одного из составов поп-группы «Мираж», Николь родила Илье Ковальчуку четверых детей. Несмотря на это, женщина обладает прекрасной фигурой и регулярно постит в соцсетях свои фитнес-подвиги.

Алиса, жена Артемия Панарина



instagram.com/alisaznarok

Дочь знаменитого тренера Олега Знарка, модель Алиса Знарок долгое время встречалась с самым дорогим российским хоккеистом Артемием Панариным. Относительно недавно пара официально узаконила отношения, и теперь семья Алисы и «Хлебушка» претендует на звание главной хоккейной пары России.

Настасья, жена Александра Овечкина



instagram.com/nastyashubskaya

Настасья Овечкина – красавица, покорившая сердце великого и грозного российского хоккеиста, жена выдающегося нападающего клуба NHL «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Ее называют идеальной женой хоккеиста – она невероятно красива, умна, образована и заботлива. В семье Овечкиных два сына. Сама Настасья – очень экспрессивная болельщица .

Заглавное фото: Instagram.com/nikolkovalchukofficial / instagram.com/nastyashubskaya / instagram.com/anna_kasterova

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