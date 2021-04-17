﻿ Жены-красавицы знаменитых хоккеистов: они вдохновляют Овечкина, Малкина и других звезд NHL. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жены-красавицы знаменитых хоккеистов: они вдохновляют Овечкина, Малкина и других звезд NHL

17.04.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Жены-красавицы знаменитых хоккеистов: они вдохновляют Овечкина, Малкина и других звезд NHL

Фанаты хоккея не понаслышке знают, как жарко бывает на льду. Они же шутят, что горячее может быть только на страничках в Instagram у жен звездных хоккеистов. Сегодня рассказываем о красавицах, которые вдохновляют своих мужчин на спортивные подвиги. 

Анна, жена Евгения Малкина


instagram.com/anna_kasterova 

Экс-ведущая телеканала «Россия-2», Анна Кастерова долгое время выбирала между отношениями с хоккеистом Евгением Малкиным и карьерой. В итоге девушка сдалась и перебралась с «Джино» за океан. Но недавно Анна объявила о своем возвращении на российское телевидение и уже успела появиться в студии телеканала «Матч-ТВ».

Николь, жена Ильи Ковальчука


instagram.com/nikolkovalchukofficial 

Бывшая солистка одного из составов поп-группы «Мираж», Николь родила Илье Ковальчуку четверых детей. Несмотря на это, женщина обладает прекрасной фигурой и регулярно постит в соцсетях свои фитнес-подвиги.

Алиса, жена Артемия Панарина


instagram.com/alisaznarok 

Дочь знаменитого тренера Олега Знарка, модель Алиса Знарок долгое время встречалась с самым дорогим российским хоккеистом Артемием Панариным. Относительно недавно пара официально узаконила отношения, и теперь семья Алисы и «Хлебушка» претендует на звание главной хоккейной пары России.

Настасья, жена Александра Овечкина


instagram.com/nastyashubskaya 

Настасья Овечкина – красавица, покорившая сердце великого и грозного российского хоккеиста, жена выдающегося нападающего клуба NHL «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Ее называют идеальной женой хоккеиста – она невероятно красива, умна, образована и заботлива. В семье Овечкиных два сына. Сама Настасья – очень экспрессивная болельщица.

Заглавное фото: Instagram.com/nikolkovalchukofficial / instagram.com/nastyashubskaya / instagram.com/anna_kasterova

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фанаты хоккея не понаслышке знают, как жарко бывает на льду. Они же шутят, что горячее может быть только на страничках в Instagram у жен звездных хоккеистов. Сегодня...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жены-красавицы знаменитых хоккеистов: они вдохновляют Овечкина, Малкина и других звезд NHL
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by