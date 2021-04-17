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10 лысых знаменитостей: они лишились волос, но стали выглядеть лучше
Источник материала: ОНТ
Некоторые знаменитости с возрастом лысеют, но потеря волос их не сильно огорчает. Вместо пышной шевелюры эти 10 голливудских актеров обрели нечто большее – неповторимую харизму и зрелую красоту.
Джон Траволта
Джон Малкович
Патрик Стюарт
Марк Стронг
Бен Кингсли
Сэмюэл Л. Джексон
Юрий Колокольников
Билли Зейн
Вуди Харрельсон
Джейсон Стетхэм
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Некоторые знаменитости с возрастом лысеют, но потеря волос их не сильно огорчает. Вместо пышной шевелюры эти 10 голливудских актеров обрели нечто большее –...
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