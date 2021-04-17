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10 лысых знаменитостей: они лишились волос, но стали выглядеть лучше

17.04.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

10 лысых знаменитостей: они лишились волос, но стали выглядеть лучше

Некоторые знаменитости с возрастом лысеют, но потеря волос их не сильно огорчает. Вместо пышной шевелюры эти 10 голливудских актеров обрели нечто большее – неповторимую харизму и зрелую красоту.

Джон Траволта 


AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News, Charlie Steffens / AdMedia / SIPA / Sipa Press Russia / East News 

Джон Малкович


East News, JEAN-MICHEL NOSSANT / SIPA / East News 

Патрик Стюарт


I, Claudius / BBC,  Twitter / Sipa USA / East News 

Марк Стронг


The Bill / Thames Television,  Nils Jorgensen / Capital Pictures / Capital Pictures / East News 

Бен Кингсли


Fear Is the Key / EMI Films,  AXELLE / BAUER-GRIFFIN.COM / East News 

Сэмюэл Л. Джексон


Image supplied by Capital Pictures / East News,  Chris Pizzello / Invision / AP / East News 

Юрий Колокольников


Узкий мост / Первый канал,  Крюк / MEGOGO Studios 

Билли Зейн


Twin Peaks / Propaganda Films,  AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News 

Вуди Харрельсон


WARNER BROTHERS / Album / East News,  Invision / Invision / East News 

Джейсон Стетхэм


Revolver / EuropaCorp, Mario Mitsis / MEGA / Mega Agency / East News 

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Некоторые знаменитости с возрастом лысеют, но потеря волос их не сильно огорчает. Вместо пышной шевелюры эти 10 голливудских актеров обрели нечто большее –...
 
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