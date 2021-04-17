Брестское «Динамо» сенсационно обыграло в Жодино «Торпедо-БелАЗ». Клуб из Бреста пока не знает поражений

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта

17 апреля еще четырьмя матчами продолжился пятый тур чемпионата Беларуси по футболу . Открыл программу дня матч в Жодино, где брестское «Динамо» сенсационно обыграло «Торпедо-БелАЗ» со счетом 2:0.

Брестчане выдают впечатляющий старт, несмотря на то что команда пока сырая, но голодная до побед и не знающая поражений. Команда Сергея Ковальчука пока поднимается на второе место.

В этом туре минское «Динамо» примет «Гомель», который в этом сезоне вернулся в элиту, ведомый талантливым тренером Иваном Биончиком, также неплохо стартовал в первых турах.

«Рыси» потрепали нервы БАТЭ в Борисове и красиво переиграли «Неман» у себя дома.



«Гомель» против «Динамо-Минск». Пожалуй, главная интрига тура. Коллаж из фото «Гомеля» и минского «Динамо»

Обратите внимание на лучшего бомбардира чемпионата из «Гомеля» 26-летнего форварда Андрея Соловья. Он забивал в каждом туре! Остановит ли его надежная оборона минского «Динамо»?

Уверенно лидирующий «Шахтер», выдающий один из лучших стартов в своей истории, сыграет дома против «Славии».

Если «горняки» не проиграют, то команда выдаст абсолютно лучший старт в чемпионате по набору очков.





Ниже расписание всех игр туров.

16 апреля прошли два матча:

«Спутник» — «Ислочь» — 1:5

ФК «Витебск» — ФК «Слуцк» — 0:0

17 апреля будет сыграно четыре игры:

«Торпедо-БелАЗ» — «Динамо-Брест» — 0:2

Жодино. 17 апреля. Стадион «Торпедо».

Судьи: А. Кульбаков, С. Теслюк (оба — Гомель), Д. Жук (Минск).

«Торпедо-БелАЗ»: Бушма — Бурко (Макаревич, 75), Яшин, Бордачев, Устинов — Премудров, Хачатурян (к) — Павлюковец (Николаевич, 46), Ойа (Макаров, 62), А. Антилевский (Кириленко, 46) — Д. Антилевский (Кухарчик, 69).

«Динамо-Брест»: Степанов — Щербо, Гайдучик, Ясюкевич, Слабашевич — Олехнович (к), Иван — Лынько (Тихоновский, 74), Беленький (Журневич, 77), Седько (Байдук, 83) — Шестюк.

Голы: 0:1 — Седько (14). 0:2 — Шестюк (52).

Предупреждение: Хачатурян (35).

Брестчане снова сумели удивить! Фактически еще совершенно сырая команда показывает потрясающий результат в первых пяти турах.

Свой успех они продолжили в Жодино, обыграв «автозаводцев». В первом тайме счет открыл опытный Павел Седько, а во втором тайме отличился Александр Шестюк.

Футбольный эксперт Владислав Татур обратил внимание на то, что «Динамо» показывает впечатляющую реализацию моментов. Брестчане только одиннадцатые по ударам после четырех туров, но забили шесть голов.

— И сегодня тоже реализовали, по сути, все, что было, отмечает эксперт в своем телеграм-канале .

«Неман» — ФК «Минск» — 0:0

Матч начался.

БАТЭ — «Энергетик-БГУ», 18.00;

«Шахтер» — «Славия», 20.00.

18 апреля тур завершится двумя встречами:

«Динамо-Минск» — ФК «Гомель», 14.00;

«Рух» — ФК «Сморгонь», 16.00.

Партнер проекта:



