Путь Skoda: знаковые события, модели и 30-летие в составе Volkswagen

Источник материала: Tut.by

Этой весной Skoda отмечает 30-летие одного из самых важных событий в своей истории — в 1991 году профсоюз компании и концерн Volkswagen заключили договор о слиянии. С тех пор чешский бренд превратился из лидирующего предприятия отдельно взятого государства в крупного международного игрока, автомобили которого продаются более чем в 100 странах мира.

Чешская компания является одним из самых старейших автопроизводителей в мире. Причем свою историю (по крайней мере, так принято) она ведет от другой марки, уже давно не существующей.



Слева направо: Вацлав Клемент и Вацлав Лаурин, основатели Laurin & Klement

В конце 1895 года два Вацлава, Лаурин и Клемент, основали в городе Млада-Болеслав мастерскую по ремонту и изготовлению велосипедов — Laurin & Klement (L&K). Помимо самих основателей, в небольшой мастерской работали три человека, но всего через год штат предприятия насчитывал уже 21 сотрудника. Вскоре модельный ряд стал включать детские и женские велосипеды, тандемные модели и двухколесные велосипеды с цепным приводом или карданным валом, а также трехколесные для перевозки грузов или пассажиров.





Своим ростом и развитием компания обязана дальновидности и предпринимательскому таланту Вацлава Клемента. Он добивался получения крупных заказов как на внутреннем рынке, так и на зарубежных, включая Германию и Великобританию. В ноябре 1899 года Лаурин и Клемент представили публике два первых мотоцикла — L&K Slavia A и B, одноцилиндровый двигатель у которых был установлен в нижней части рамы — общепринятое сегодня решение тогда было нестандартным: мотоцикл из Франции, взятый за отправную точку, имел двигатель на руле.





Именно мотоциклы положили начало традиции участия техники из Млада-Болеслава в гонках. А 1196-километровая гонка из Парижа в Берлин 1901 года, которую на Slavia B с огромным преимуществом выиграл Нарцис Подседничек, и вовсе вошла в историю. Чех приехал в Берлин намного раньше, чем на финише появились судьи и хронометристы: никто просто не ожидал такой скорости прохождения дистанции. Мотоцикл, которым управлял Подседничек, оснащался двигателем воздушного охлаждения объемом 240 см3 (1,75 л.с.), который позволял разгоняться до 40 км/ч.









В конце 1905 года компания из Млада-Болеслава представила свой первый автомобиль — модель Voiturette A, которая оснащалась двухцилиндровым двигателем объемом 1 л (7 л.с.) и разгонялась до 40 км/ч. Автомобиль массой около 500 кг имел раму лестничного типа и два неразрезных моста с рессорной подвеской. Базовая версия стоила 3600 австро-венгерских крон, в то время как обычный рабочий на фабрике зарабатывал в среднем две кроны в день. Можно было заказать версию с двумя раздельными сиденьями или с двухместным диваном и отделением для багажа. Система внешнего освещения и крыша входили в перечень дополнительного оборудования.





Чтобы освободить дополнительные производственные мощности для выпуска автомобилей, компания прекратила выпуск велосипедов и значительно расширила цеха — на площади 9500 м2 трудились 355 сотрудников и работали 206 станков. Менее чем через год автомобильное портфолио L&K состояло уже из целого ряда моделей с двух- и четырехцилиндровыми двигателями.





В 1907 году L&K выпустила автомобиль с восьмицилиндровым двигателем — модель Type FF. К началу Первой мировой войны компания стала крупнейшим автопроизводителем в Австро-Венгрии и экспортировала свою продукцию в десятки стран.





Основой дальнейшего развития компании стало объединение с машиностроительным конгломератом Skoda в 1925 году. Собственно, с тех пор автомобили из Млада-Болеслава стали выпускаться под новым брендом — на них стали размещать знаменитый логотип с крылатой стрелой.



В 1935 году Skoda начала производство Superb. Происходящее от латинского superbus название было призвано подчеркнуть высокое качество и комфорт машины

Автомобильный завод в Млада-Болеславе был модернизирован — несколько небольших конвейеров на заводе заменили новой более эффективной производственной линией. В 1934 году автомобильная компания представила новую концепцию — хребтовую (трубчатую) раму в основе новых моделей и независимую подвеску спереди и сзади. Уже два года спустя благодаря моделям Popular, Rapid и Superb компания стала крупнейшим автопроизводителем в Чехословакии.





После Второй мировой войны компания была национализирована и с 1 января 1946 года стала называться AZNP (сокращение от Automobilové závody národní podnik — Национальное предприятие заводов автомобилей). Даже в непростых экономических и политических условиях того времени компания продолжила разрабатывать новые модели, открыв путь к началу массового производства. Первой послевоенной моделью Skoda в 1946 году стал 1101 Tudor с независимой подвеской, гидравлической тормозной системой и 32-сильным четырехцилиндровым двигателем. Линейка Тюдоров включала не только седан, но и кабриолет со складывающейся тканевой крышей, родстер, фургон, универсал и внедорожники 1101 VO.









В 1964 году была представлена модель 1000 MB с несущим кузовом и заднемоторной компоновкой — один из самых технологически совершенных в Европе автомобилей с двигателем объемом 1 л. Эта модель пришла на смену популярной тогда Octavia, которая имела классическую компоновку с передним расположением двигателя и задним приводом. Кузов 1000 MB состоял из 665 штампованных деталей, соединенных между собой 6900 сварочными точками, а литой алюминиевый блок расположенного сзади двигателя производился по оригинальной запатентованной чехами методике и позволял значительно снизить массу агрегата с отдачей от 37 л.с. до 52 л.с. у поздних версий модели. Благодаря успеху 1000 MB завод в Млада-Болеславе впервые преодолел отметку в 100 тысяч произведенных автомобилей в год.





Непосредственно перед эпохой больших политических перемен в стране и всем социалистическом блоке компания представила в 1987 году модель Favorit — считается, что именно она в итоге положила начало динамичному развитию Skoda. Облик хетчбэка с поперечно установленным спереди двигателем и приводом на передние колеса разрабатывался в итальянской дизайн-студии Bertone.





Отчасти этот автомобиль и стал поводом для покупки Skoda крупнейшим в Европе автопроизводителем — Volkswagen. Немецкий концерн испытал уже готовый к серийному производству прототип Favorit в Вольфсбурге и предложил оснастить модель своими двигателями, а также тормозными колодками и другими модифицированными компонентами.





Этим планам не суждено было сбыться, но уже в ноябре 1989 года Skoda и Volkswagen начали переговоры о сотрудничестве. Будущее государственной на тот момент чешской компании предопределялось только одной возможностью — быть приватизированной. Уход от централизованной экономики и существенный спад на экспортных рынках негативно повлияли на деятельность Skoda. Важный для компании внутренний рынок находился в тяжелом состоянии — в 1990 году марка продала лишь 27 тысяч автомобилей вместо запланированных 126 тысяч. Всего на заводах в Млада-Болеславе, Врхлаби и Квасинах в том году выпустили 187 181 автомобиль.





Главным активом Skoda были не только Favorit и универсал Forman на его основе, но и высококвалифицированный персонал с должным уровнем мотивации, а также богатые автомобильные традиции. Изначально в качестве потенциальных партнеров рассматривались 24 компании, однако переговоры в результате состоялись с восемью автопроизводителями из Европы и других стран. В итоге в качестве потенциальных партнеров для чешского бренда остались только Volkswagen и альянс Renault/Volvo. Следующие переговоры прошли в декабре 1990 года, после чего чешское правительство заключило контракт с немецким концерном, который предложил наиболее привлекательную концепцию дальнейшего развития Skoda. В марте 1991 года министр промышленности Чехии Ян Врба и председатель Совета директоров Volkswagen Карл Хан подписывают соглашение об учреждении совместного предприятия для производства автомобилей Skoda — документ вступил в силу 16 апреля 1991 года. Так Skoda стала четвертым брендом в составе немецкого автогиганта — наряду собственно с Volkswagen, а также Audi и Seat.





Концерн приобрел 31% акций Skoda за 620 миллионов марок. В дальнейшем Volkswagen постепенно увеличивал свое участие, выкупив наконец 100% акций и став единоличным собственником Skoda в мае 2000 года. За 8 лет до этого руководство Volkswagen утвердило инвестиционный план для Skoda, предполагавший ежегодные инвестиции в размере 3,74 млрд марок до 2000 года. Численность сотрудников Skoda выросла с 17 тысяч в 1991 году до 42 тысяч к сегодняшнему дню. Для обеспечения наилучшего обучения сотрудников и подготовки молодых специалистов Skoda основала собственное техническое училище .





В 1994 году Skoda представила модель Felicia, которая стала наследницей Favorit и оснащалась ABS, подушками безопасности, усилителем руля и двигателями Volkswagen — бензиновым 1.6 MPI и дизельным 1.9 D. Первой же моделью, полностью разработанной Skoda уже в составе Volkswagen, стала современная Octavia (модель с таким именем вернулась в строй после 25-летнего перерыва), представленная в сентябре 1996 года и базировавшаяся на платформе A4 (PQ34). Сейчас Octavia выпускается уже в четвертом поколении . В 2001 году вторая жизнь началась и у Superb — это название возродили для новой флагманской модели. В 2016 году с премьеры Kodiaq компания начинает активное освоение сегмента SUV. Помимо Kodiaq линейка кроссоверов чешского бренда включает Karoq, Kamiq, электрический Enyaq и недавно представленный Kushaq для рынка Индии.





Альянс с Volkswagen помог чешскому автопроизводителю продолжить активное развитие после распада социалистического блока — в итоге Skoda превратилась в крупного международного производителя. Сейчас у компании три завода в Чехии, кроме того, Skoda выпускает свои автомобили в Братиславе (Словакия), Ичжэне, Нанкине, Нинбо и Чанше (Китай), Калуге и Нижнем Новгороде (Россия), Пуне и Аурангабаде (Индия), а также в Соломоново (Украина). В настоящее время в ряду Skoda насчитывается десять модельных семейств, и уже седьмой год подряд компания смогла продать по всему миру свыше одного миллиона автомобилей.





Напоследок отметим, что кроме автомобилей Skoda выпускает компоненты и комплектующие, поставляя в том числе двигатели и коробки передач для Volkswagen Group. А с 1 января текущего года компания ответственна за всю деятельность немецкого концерна на рынках России, СНГ и Северной Африки.

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