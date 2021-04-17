Класковский: «Мишустина как тяжелую артиллерию подключил к решению проблемы Путин»

Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель Александр Класковский – о том, почему на восточном фронте в ближайшее время будет интересно.





Фото: president.gov.by

— Лукашенко был сама любезность, принимая 16 апреля во Дворце независимости российского премьера Мишустина, — пишет Александр Класковский. — Но это не означает, что теперь вопрос с дорожными картами интеграции пойдет гладко.

Мишустина как свою тяжелую артиллерию подключил к решению проблемы Путин.

На встрече с Лукашенко российский премьер заверил, что интеграция — «это в пользу нашего Союзного государства, выгода, а ни в коем случае не какие-то поглощения».

Но только бесконечно наивный человек (а белорусский вождь не таков) поверит, что все так безобидно. Равноправная интеграция с бывшей метрополией, у руководства которой осталось имперское мышление, при разности экономических потенциалов почти в 30 раз — это утопия.

И Лукашенко чует каждую западню не хуже своих яростных критиков. Потому, по сути, и сорвал в конце 2019 года красивый замысел подписать пакет дорожных карт к 20-летию Союзного государства.

Почему же он, такой сверхчувствительный к угрозам своей власти, снова садится сейчас играть в эти дорожные карты? Ответим тоже вопросом, но риторическим: а куда ему деваться?

Дела в экономике и финансах неважные — и неуклонно ухудшаются. Растет дефицит бюджета, тают золотовалютные резервы, а по долгам платить да платить. На Западе, с которым горшки разбиты, сейчас денег не стрельнешь.

Вместе с тем, 16 апреля на переговорах с Мишустиным белорусский премьер Головченко подчеркнул, что хотя пакет соглашений по углублению интеграции «формально имеет высокую степень готовности», есть и «вопросы, по которым пока не достигнут консенсус в сущностном плане».

Это прозрачный намек на то, что «углубление интеграции» может снова забуксовать, если Москва не проявит гибкости (прежде всего, надо полагать, относительно цен на энергоносители).

В принципе, мы наблюдаем дежавю. Но разница в том, что теперь Лукашенко гораздо более зависим от Москвы, а та, надо полагать, решила использовать удобный момент, чтобы дожать упрямого партнера.

Важным этапом этого прессинга, вероятно, станет встреча Путина с Лукашенко в Москве 22 апреля. В общем, в ближайшие месяцы на восточном фронте будет интересно.