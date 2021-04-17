Правительство отчиталось о более двух миллионах участников субботника

В республиканском субботнике 17 апреля, по предварительным данным, приняли участие около 2,3 млн человек, собрано более 9 млн рублей, сообщил заместитель премьер-министра Александр Субботин.





«В этом году собранные средства решили направить на две основные задачи. Одна из них — укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. Кроме того, в этом году 80-летие с начала Великой Отечественной войны, потому особое внимание мы уделяем памятникам, местам захоронения наших героев, так что 50% средств пойдут на это благое дело», — приводит слова Субботина пресс-секретарь правительства Александра Исаева.

Правительство также присоединилось к субботнику. Вице-премьеры вместе с сотрудниками аппарата Совмина высаживали сосны и березы в Узденском лесхозе.

В прошлом году субботник состоялся 25 апреля. По официальным данным, в нем приняло участие 2,3 млн человек, было собрано около 8 млн 700 тыс. рублей.