Топ-5 голливудских фильмов о Беларуси и с Беларусью последних лет

И если сначала о нашей стране лишь упоминали вскользь, то со временем наши сограждане стали главными героями иностранных лент.





Сначала нашу страну голливудские киноделы упоминали лишь вскользь. Так, в 1990-х годах в телесериале «Друзья» парень эксцентричной Фиби Буфе уезжает работать в Минск , который авторы ситкома поместили почему-то в России. В «Терминале» 2004 года герой Тома Хэнкса Виктор Наворский из выдуманной страны Кракожии показывает белорусское водительское удостоверение на имя Гульнары Гулиной из Гомеля





Но со временем наша страна становится полноценным объектом киноискусства. Например, в 2013 году в «Войне миров Z» самолет «Белорусских авиалиний» спасает от зомби Брэда Питта, увозя его из Иерусалима в Британию.





В Беларусь приезжали Шерлок Холмс Бенедикта Камбербэтча, «Агенты Щ.И.Т.», герои сериала «Сверхъестественное» и фильма «Приговоренные», а в 2008 году с фильмом «Вызов» западные киноделы даже позарились на любимую тему «Беларусьфильма» — партизан. Одну из самых полных подборок нашей страны в иностранных сериалах можно увидеть ниже:









Прописалась наша страна и в западных мультсериалах, правда, все более в черных тонах. Так, в 2012 году в «South Park» белорусское правительство давило танками и бульдозерами бунт фермеров.

В 2017 году в “Гриффинах” появляется няня Наталья из Беларуси, которая читает детям чернобыльскую колыбельную и отстреливается от белорусских спецслужб.









Со временем же Беларуси в голливудских фильмах становилось все больше. И мы собрали для вас топ-5 главных фильмов, в которых в последние годы упоминалась наша страна.

«Телохранитель киллера»

Этот фильм вышел в 2017 году. В нем рассказывается о белорусском диктаторе Владиславе Духовиче, роль которого исполняет обладатель «Оскара» Гэри Олдман. Он предстает в Международном уголовном суде в Гааге, но чтобы его осудить нужны показания наемного убийцы (Сэмюэль Джексон), охранять которого поручают герою Райана Рейнольдса.

Примечательно, что в русскоязычном прокате фильм рассказывал не о Беларуси, а о Боснии. Ассоциациям с последней помогал и гористый рельеф страны, но красно-зеленые флаги и плакаты говорили об обратном.









Летом этого года должна выйти вторая часть фильма – «Телохранитель жены киллера». В его трейлере, который увидел свет два дня назад, среди прочего показали и «Жигули». Не означает ли это, что мы вновь вернемся в Беларусь?

«Полярный»





В начале 2019 года вышел фильм «Полярный» от Netflix с Мадсом Миккельсеном в главной роли. Здесь один из самых опасных киллеров мира Дункан Визл прилетает в Минск, в котором есть ветряки, а под окнами домов ходит метро. Здесь у него есть знакомая проститутка и задание – ликвидировать очередную цель в отеле «The Minsk Plaza».

«Джон Уик»

Все тот же 2019 год стал настоящей сенсации для любителей боевиков. На экраны вышла третья часть фильма «Джон Уик», из которой стало ясно, что главный киллер современности, способный пачками крошить врагов, — «дитя Беларуси». А настоящее имя нашего соотечественника – Йордани Йованович. Не сказать, что слишком типичное для Беларуси, но как есть.

«Чернобыль»

Одной из главных сериальных премьер 2019 года стал «Чернобыль», основанный в том числе на «Чернобыльской молитве» Светланы Алексиевич. Здесь есть как реальные герои из Беларуси – пожарный Василий Игнатенко, который одним из первых прибыл на место взрыва, так и вымышленные – Ульяна Хомюк из Института ядерной энергетики АН БССР. Именно последняя, собравшая в себе черты всех ученых, которые боролись с последствиями Чернобыльской катастрофы, помогает раскрыть правду о случившемся. Есть среди белорусов и отрицательные персонажи – замсекретаря ЦК Компартии Гаранин, который пьет на рабочем месте водку и отказывается прислушаться к Хомюк.

«Евровидение: история огненной саги»

Один из последних голливудских фильмов, связанных с Беларусью, увидел свет летом 2020 года — ровно перед тем, как название нашей страны зазвучало на весь мир и стало даже одним из слов года в Британии.





Фильм «Евровидение: история огненной саги» вышел на экраны летом 26 июня. В нем одним из выступающих является белорусская группа Moon Fang с песней «Running With The Wolves». Этакие отечественные Lordi.

«Беларусь довольно решительно вступает в игру. Такое энергичное начало у нас в этом году», — говорит ошеломленный ведущий.

Возможно, пошли БТ именно их на «Евровидение» в этом году, а не «Галасы ЗМеста», то Беларусь бы и не исключили с конкурса.