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Лукашенко анонсировал «принципиальное» решение. Разговорчики в сети: «Монархия?»

17.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Белорусский правитель не назвал, что конкретно это будет, но обозначил, что «у них ничего не получится». Байнет отреагировал. 

— В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, «только через мой труп» и так далее, у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать, — сказал Александр Лукашенко, сообщает «Пул первого».

Он также отметил, что скорее всего, это решение будет принято в формате декрета. Что же это за решение — не сообщается.

Лукашенко анонсировал «принципиальное» решение. Разговорчики в сети: «Монархия?»

Фото president.gov.by

В сети уже обсуждают анонс из уст белорусского правителя, прозвучавший во время субботника в агрогородке Александрия Шкловского района. Там Лукашенко занимался благоустройством и озеленением территории вокруг площадки, где ежегодно на Купалье проводится фестиваль «Александрия собирает друзей», в компании сыновей Виктора (старший) и Николая (младший).

Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Все решения имеют обратный ход».

«У кого – «у них»? У марсиан?»

«Коронация?»

«В монархию переходим?»

«Я один ничего не понял?»

 
 
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Белорусский правитель не назвал, что конкретно это будет, но обозначил, что «у них ничего не получится». Байнет отреагировал.
 
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