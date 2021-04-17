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Пенсионер попал под поезд в Смолевичах
Источник материала: Навiны
В Смолевичах пенсионер попал под поезд, сообщает пресс-служба МВД.
Утром 16 апреля на станции Смолевичи под электричку Минск — Орша попал житель Лепельского района 1943 года рождения. Он переходил железнодорожные пути по пешеходному настилу перед составом.
Мужчина скончался на месте происшествия.
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В Смолевичах пенсионер попал под поезд, сообщает пресс-служба МВД.
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