Больше всего заявок на получение статуса беженца в Польше подают белорусы

В итоге, за квартал 2021 года на международную защиту в Польше подалось 720 иностранцев. Среди них — 265 граждан Беларуси, 193 человек из России и 61 — из Афганистана.

Общее количество заявок было на 20 процентов ниже, чем год назад. Между тем, число граждан Беларуси, имеющих действительный вид на жительство в Польше, превысило 30 тыс. человек. Большинству белорусов право на долгосрочное проживание на территории Польши предоставлено в связи с польским происхождением и Картой Поляка.





Как заявил представитель Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк, иностранцу предоставляется международная защита, если в стране происхождения ему грозит преследование либо реальный риск потери жизни или здоровья. Каждая заявка рассматривается индивидуально, решение принимается управлением в течение нескольких месяцев.













"В первом квартале этого года условия предоставления Польшей международной защиты выполнили 186 иностранцев. Это были в основном граждане Беларуси, России и Турции. За тот же период негативно рассмотрены ходатайства более 300 иностранцев. В этой группе больше всего было граждан России", - сообщил Якуб Дудзяк