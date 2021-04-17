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Больше всего заявок на получение статуса беженца в Польше подают белорусы

17.04.2021 17:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Больше всего заявок на получение статуса беженца в Польше поступает от граждан Беларуси, сообщает «Польское радио» со ссылкой на Управление по делам иностранцев.

В итоге, за квартал 2021 года на международную защиту в Польше подалось 720 иностранцев. Среди них — 265 граждан Беларуси, 193 человек из России и 61 — из Афганистана.

Общее количество заявок было на 20 процентов ниже, чем год назад. Между тем, число граждан Беларуси, имеющих действительный вид на жительство в Польше, превысило 30 тыс. человек.  Большинству белорусов право на долгосрочное проживание на территории Польши предоставлено в связи с польским происхождением и Картой Поляка.

Как заявил представитель Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк, иностранцу предоставляется международная защита, если в стране происхождения ему грозит преследование либо реальный риск потери жизни или здоровья. Каждая заявка рассматривается индивидуально, решение принимается управлением в течение нескольких месяцев.



"В первом квартале этого года условия предоставления Польшей международной защиты выполнили 186 иностранцев. Это были в основном граждане Беларуси, России и Турции. За тот же период негативно рассмотрены ходатайства более 300 иностранцев. В этой группе больше всего было граждан России", - сообщил Якуб Дудзяк
 
 
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Больше всего заявок на получение статуса беженца в Польше поступает от граждан Беларуси, сообщает «Польское радио» со ссылкой на Управление по делам иностранцев.
 
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