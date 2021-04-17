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Что задумал Лукашенко? "Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства"
Источник материала: Партизан
Лукашенко анонсировал принятие «принципиального решения». Специальный документ будет подписан в ближайшее время, скорее всего декрет.
Фото БЕЛТА
ТОб этом, как сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
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Что задумал Лукашенко? "Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства"
Лукашенко анонсировал принятие «принципиального решения». Специальный документ будет подписан в ближайшее время, скорее всего декрет.
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