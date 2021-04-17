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В Минске с 12 мая начнут отключать горячую воду

17.04.2021 18:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Традиционное отключение горячей воды для профилактики и испытаний тепловых сетей, начнется в Минске с 12 мая, сообщили в "Минскэнерго".

"Для подготовки тепловых сетей города Минска к работе в зимних условиях филиалом "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" в мае 2021 года планируется поэтапное отключение горячего водоснабжения", - цитирует interfax.by сообщение
Если во время испытаний не возникнет необходимости в дополнительном ремонте, срок отключения не превысит 13 суток", отметили в "Минскэнерго".
Там добавили, что дополнительную информацию о конкретных сроках включения горячего водоснабжения можно получить в своем "ЖЭУ".
При обнаружении повреждений теплопроводов во время испытаний граждан просят сообщать об этом диспетчеру "Минских тепловых сетей» по телефонам 298 27 27, 298 27 37, диспетчеру "Минскэнерго" по телефону 373 35 24 или в ближайшее "ЖЭУ".
 
Адреса, по которым в мае будут отключать горячее водоснабжение, можно посмотреть здесь.
 
Теги: Минск
 
 
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Традиционное отключение горячей воды для профилактики и испытаний тепловых сетей, начнется в Минске с 12 мая, сообщили в "Минскэнерго".
 
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