SpaceX выиграла контракт по доставке астронавтов на Луну

Источник материала: Tut.by

Компания Илона Маска SpaceX получила контракт NASA на доставку астронавтов на поверхность Луны, сообщило космическое ведомство. Об этом также пишет РБК .



Как будет выглядеть лунный посадочный модуль, разработанный SpaceX. Иллюстрация. Фото: SpaceX / NASA

На контракт также претендовала компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin, которая объединила усилия с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper, а также компания Dynetics.

Но в результате контракт на сумму 2,89 млрд долларов достался SpaceX. Компания разработает и создаст лунный посадочный модуль для высадки астронавтов на Луну в рамках программы «Артемида» (Artemis).

Первый этап этой программы намечен на 2021 год. В его рамках запланирован беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. На втором этапе, в 2023 году, корабль облетит Луну уже с экипажем. Саму высадку на спутник NASA запланировало на 2024 год.

Космическую программу «Артемида» финансирует правительство США. Одной из ее целей является отправка на спутник первой женщины. NASA ожидает, что программа станет ступенью к созданию постоянно обитаемого поселения на Луне.

К этой космической программе также присоединились Европейское космическое агентство (ESA), Япония, Канада, Австралия, Великобритания и ряд других стран. Россия участвовать в совместной с США лунной программе отказалась.