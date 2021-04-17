ГАИ задержала нетрезвого водителя с 3,16 промилле

Источник материала: Tut.by

Водитель, освидетельствование которого показало 3,16 промилле, объяснил, что день у него не задался с самого утра. Об этом сообщает пресс-служба столичной ГАИ.

16 апреля в районе развязки МКАД — улицы Чижевских внимание инспекторов ГАИ привлек автомобиль, за рулем которого находился 45-летний мужчина. В ходе беседы физическое состояние водителя вызвало подозрение у милиционеров. Для проверки его доставили на освидетельствование. Экспертиза показала 3,16 промилле алкоголя в организме нарушителя.

В ходе разбирательства мужчина пояснил, что день у него не задался с самого утра, поэтому решил выпить, затем пришлось ехать на машине по неотложным делам.

Водитель был отстранен от управления транспортным средством и доставлен в медицинский вытрезвитель, автомобиль — на охраняемую стоянку.

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