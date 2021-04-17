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Церковь под Тверью расписали чертями и грешниками с айфонами

17.04.2021 18:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Храм Николаевского Малицкого монастыря под Тверью украсили фресками, на которых изображены черти с ноутбукам и смартфонами, а также грешники, горящие в аду. Фотографии из храма опубликовал россиянин Евгений Александров.


Фото: ВКонтакте / Евгений Александров

«Увидел сцены "Страшного суда" в храме Николаевского Малицкого монастыря под Тверью. Современная роспись. Отдельная комната, как говорится, для „интернет зависимых“», — написал он.


Фото: ВКонтакте / Евгений Александров

Храм мужского монастыря, основанного в XVI веке, расписывал румынский иконописец Руслан Гебя, пишет «КП Тверь». Расписывать стены мастер начал еще в 2010 году и старался все изобразить в духе современного времени, отсюда и появились фрески с ноутбуками и телефонами.

Прихожане к таким фрескам относятся лояльно.

«Любое зло Господь пытается представить во благо. Возможно, кто-то увидит эти фрески, задумается, и его жизнь изменится», - рассказала изданию прихожанка Елена.

 
 
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Храм мужского монастыря, основанного в XVI веке, расписывал румынский иконописец Руслан Гебя.
 
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