Церковь под Тверью расписали чертями и грешниками с айфонами

Источник материала: Tut.by

Храм Николаевского Малицкого монастыря под Тверью украсили фресками, на которых изображены черти с ноутбукам и смартфонами, а также грешники, горящие в аду. Фотографии из храма опубликовал россиянин Евгений Александров.



Фото: ВКонтакте / Евгений Александров

«Увидел сцены "Страшного суда" в храме Николаевского Малицкого монастыря под Тверью. Современная роспись. Отдельная комната, как говорится, для „интернет зависимых“», — написал он.



Фото: ВКонтакте / Евгений Александров

Храм мужского монастыря, основанного в XVI веке, расписывал румынский иконописец Руслан Гебя, пишет «КП Тверь» . Расписывать стены мастер начал еще в 2010 году и старался все изобразить в духе современного времени, отсюда и появились фрески с ноутбуками и телефонами.

Прихожане к таким фрескам относятся лояльно.

«Любое зло Господь пытается представить во благо. Возможно, кто-то увидит эти фрески, задумается, и его жизнь изменится», - рассказала изданию прихожанка Елена.