Источник материала: UDF



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Какие курсы доллара и евро установили обменники на выходные Где выгоднее всего покупать валюту?

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,607 рубля (Paritetbank, Белорусский народный банк).Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Абсолютбанке, Белорусском народном банке — 2,6 рубля.Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,16 рубля, а ниже всего — в Paritetbank, Белорусском народном банке — 3,124 рубля.Евро выгоднее всего сдавать в Paritetbank, Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Технобанке — 3,111 рубля.