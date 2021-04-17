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Мария Кулешова / vb.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Бресте на кастинг конкурса “Мисс Беларусь” пришла всего одна девушка Финал очередного республиканского конкурса “Мисс Беларусь” должен был пройти еще в мае.

Единственной участницей городского отбора стала 20-летняяиз Кобринского района,“Вечерний Брест”. Девушка работает учителем по классу баяна-аккордеона в агрогородке Киселевцы.По информации членов жюри, были и другие желающие, но их пришлось отсеять на стадии подачи заявок. Основная причина — претендентки не соответствовали по росту, который должен быть не ниже 174 сантиметров.Финал очередного республиканского конкурса “Мисс Беларусь” должен был пройти еще в мае прошлого года, но из-за отмены массовых мероприятий он не состоялся.