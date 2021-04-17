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В Бресте на кастинг конкурса “Мисс Беларусь” пришла всего одна девушка
Источник материала: UDF
Мария Кулешова / vb.by
Единственной участницей городского отбора стала 20-летняя Мария Кулешова из Кобринского района,
По информации членов жюри, были и другие желающие, но их пришлось отсеять на стадии подачи заявок. Основная причина — претендентки не соответствовали по росту, который должен быть не ниже 174 сантиметров.
Финал очередного республиканского конкурса “Мисс Беларусь” должен был пройти еще в мае прошлого года, но из-за отмены массовых мероприятий он не состоялся.
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Финал очередного республиканского конкурса “Мисс Беларусь” должен был пройти еще в мае.
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