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В Бресте на кастинг конкурса “Мисс Беларусь” пришла всего одна девушка

17.04.2021 18:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Бресте на кастинг конкурса “Мисс Беларусь” пришла всего одна девушка
Мария Кулешова / vb.by
В Бресте на кастинг Национального конкурса красоты “Мисс Беларусь” пришла всего одна девушка.

Единственной участницей городского отбора стала 20-летняя Мария Кулешова из Кобринского района, пишет “Вечерний Брест”. Девушка работает учителем по классу баяна-аккордеона в агрогородке Киселевцы.

По информации членов жюри, были и другие желающие, но их пришлось отсеять на стадии подачи заявок. Основная причина — претендентки не соответствовали по росту, который должен быть не ниже 174 сантиметров.

Финал очередного республиканского конкурса “Мисс Беларусь” должен был пройти еще в мае прошлого года, но из-за отмены массовых мероприятий он не состоялся.
 
Теги: Брест
 
 
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Финал очередного республиканского конкурса “Мисс Беларусь” должен был пройти еще в мае.
 
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