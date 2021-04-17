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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Класковский: «Мишустина как тяжелую артиллерию подключил к решению проблемы Путин» Лукашенко чует каждую западню не хуже своих яростных критиков.

— Лукашенко был сама любезность, принимая 16 апреля во Дворце независимости российского премьера Мишустина, —. — Но это не означает, что теперь вопрос с дорожными картами интеграции пойдет гладко.Мишустина как свою тяжелую артиллерию подключил к решению проблемы Путин.На встрече с Лукашенко российский премьер заверил, что интеграция — «это в пользу нашего Союзного государства, выгода, а ни в коем случае не какие-то поглощения».Но только бесконечно наивный человек (а белорусский вождь не таков) поверит, что все так безобидно. Равноправная интеграция с бывшей метрополией, у руководства которой осталось имперское мышление, при разности экономических потенциалов почти в 30 раз — это утопия.И Лукашенко чует каждую западню не хуже своих яростных критиков. Потому, по сути, и сорвал в конце 2019 года красивый замысел подписать пакет дорожных карт к 20-летию Союзного государства.Почему же он, такой сверхчувствительный к угрозам своей власти, снова садится сейчас играть в эти дорожные карты? Ответим тоже вопросом, но риторическим: а куда ему деваться?Дела в экономике и финансах неважные — и неуклонно ухудшаются. Растет дефицит бюджета, тают золотовалютные резервы, а по долгам платить да платить. На Западе, с которым горшки разбиты, сейчас денег не стрельнешь.Вместе с тем, 16 апреля на переговорах с Мишустиным белорусский премьер Головченко подчеркнул, что хотя пакет соглашений по углублению интеграции «формально имеет высокую степень готовности», есть и «вопросы, по которым пока не достигнут консенсус в сущностном плане».Это прозрачный намек на то, что «углубление интеграции» может снова забуксовать, если Москва не проявит гибкости (прежде всего, надо полагать, относительно цен на энергоносители).В принципе, мы наблюдаем дежавю. Но разница в том, что теперь Лукашенко гораздо более зависим от Москвы, а та, надо полагать, решила использовать удобный момент, чтобы дожать упрямого партнера.Важным этапом этого прессинга, вероятно, станет встреча Путина с Лукашенко в Москве 22 апреля. В общем, в ближайшие месяцы на восточном фронте будет интересно.