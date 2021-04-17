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Стартанул со светофора раньше времени. Попал на дорогой ремонт (видео)
Источник материала: Onliner
Поучительная история из Бреста. Водитель, вероятно, сам того не понимая, выехал на перекресток на красный свет. В результате — разбитая машина и попадание на недешевый ремонт. А всего-то надо было быть внимательнее.
Действие происходит на перекрестке улицы Махновича и Варшавского шоссе. На зеленый свет через перекресток едет девушка на Mercedes. Внезапно сбоку ее таранит Audi. Видеозапись происшествия разместил на нашем
Позже информация об этом ДТП
Почему водитель Audi поехал на красный? Можно предположить, что он не смотрел на светофор и тронулся с места вместе с машинами, которые поворачивали направо (вероятно, для них горела зеленая секция светофора, тогда как основной сигнал для движущихся прямо оставался красным).
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Поучительная история из Бреста. Водитель, вероятно, сам того не понимая, выехал на перекресток на красный свет. В результате — разбитая машина и попадание на...
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