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Стартанул со светофора раньше времени. Попал на дорогой ремонт (видео)

17.04.2021 18:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Поучительная история из Бреста. Водитель, вероятно, сам того не понимая, выехал на перекресток на красный свет. В результате — разбитая машина и попадание на недешевый ремонт. А всего-то надо было быть внимательнее.

Действие происходит на перекрестке улицы Махновича и Варшавского шоссе. На зеленый свет через перекресток едет девушка на Mercedes. Внезапно сбоку ее таранит Audi. Видеозапись происшествия разместил на нашем форуме пользователь под ником WikiLink_Brest.

Позже информация об этом ДТП появилась в группе ГАИ Бреста во «ВКонтакте». Там сообщают, что водитель Audi, брестчанин 1988 года рождения, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Обе машины повреждены, но для водителей все обошлось без травм.

Стартанул со светофора раньше времени. Попал на дорогой ремонт (видео)
Стартанул со светофора раньше времени. Попал на дорогой ремонт (видео)
Стартанул со светофора раньше времени. Попал на дорогой ремонт (видео)

Почему водитель Audi поехал на красный? Можно предположить, что он не смотрел на светофор и тронулся с места вместе с машинами, которые поворачивали направо (вероятно, для них горела зеленая секция светофора, тогда как основной сигнал для движущихся прямо оставался красным).


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Теги: Брест
 
 
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Поучительная история из Бреста. Водитель, вероятно, сам того не понимая, выехал на перекресток на красный свет. В результате — разбитая машина и попадание на...
 
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