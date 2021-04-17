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Лукашенко объявит важнейшее решение за все свое президентство

17.04.2021 18:51 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко намерен принять одно из принципиальных решений за четверть века.

Об этом сообщается на телеграм-канале «Пут первого» 17 апреля.

«В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, и я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, это по-народному говорят - только через мой труп и так далее… Даже если меня не будет, у них ничего не получится. Я принял решение, сейчас мне надо его формализовать», - заявил Лукашенко журналистам после субботника.

По его словам, решение затронет тему политического уклада Беларуси.

Лукашенко участвовал в субботнике, который в агрогородке Александрия Шкловского района.

Фото БЕЛТА

 
 
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Александр Лукашенко намерен принять одно из принципиальных решений за четверть века. Об этом сообщается на телеграм-канале «Пут первого» 17 апреля.
 
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