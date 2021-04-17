|
В Беларуси рванули цены на курицу, свинину, картошку, сладости, пиломатериалы и туристические услуги
Источник материала: Tut.by
Товары и платные услуги в первом квартале
Что из продуктов больше всего подорожало
В топ-10 продуктов по росту цен в марте оказались морковь (+8,1% к февралю), картофель (+5,9%), вафли (+5,1%), свекла (+4,5%), майонез (+4,4%), чеснок (+4,2%), груши (+3,9%), полуфабрикаты из мяса птицы (+3,5%), субпродукты из птицы (+3%), печенье (+2,8%).
Напомним, профсоюзы тем временем
В лидерах по мартовскому росту цен среди продуктов оказались также картофельные чипсы (+2,7%), рыба соленая и копченая деликатесная (+2,6%), растительное масло, кроме оливкового (+2,6%).
Свинина (кроме бескостного мяса) стала дороже на 2,2%, пищевая соль — на 2,1%, куры (цыплята, включая бройлеров) — на 1,8%.
Кондитерские изделия в целом выросли в цене за март на 1,6%. Помимо печенья и вафель заметно подорожали халва (+2,2%), конфеты, глазированные шоколадной глазурью (+2,1%).
Какие продукты подешевели
Свежие огурцы подешевели на 34,5%, виноград — на 7,2%, рыбные консервы (кроме деликатесных) — на 3,3%, рыба мороженая (филе и разделанная) — на 2,5%, сладкий перец — на 2%, вода минеральная и питьевая — на 1,6%, бананы — на 1,5%, йогурт — на 1,2%, консервы рыбные деликатесные, а также вермишель, лапша — на 1,1%.
От пиломатериалов до пены для бритья. На что рванули цены из непродовольственных товаров
Стоимость пены для бритья рванула за март на 8,9%. На старте строительного сезона заметно подорожали пиломатериалы хвойные обрезные и необрезные — на 5,6%, строительные детали и конструкции из ПВХ, алюминия — на 3,5%, строительные детали и конструкции из дерева, шпона, мелкодисперсной фракции (МДФ) — на 3,3%, цемент — на 2,3%.
Из услуг заметно подорожали туристические — на 3,9%.
Что говорят про инфляцию чиновники
В марте отмечается замедление роста потребительских цен до 8,5% (в феврале — 8,7 процента), цены на социально значимые товары (СЗТ) за 12 месяцев выросли на 7,1% (7,2% месяцем ранее),
— Замедлению роста потребительских цен в годовом выражении способствует сезонное удешевление товаров сегмента плодоовощной продукции, стабилизация ситуации на валютном рынке, принимаемые меры ценового регулирования (постановление правительства № 100 способствовало снижению цен на СЗТ на 0,1% к средним ценам февраля этого года), — уточняют в ведомстве.
Напомним, после того как за первые 2 месяца товары и платные услуги подорожали на 3,1%, чиновники на некоторые продукты с 24 февраля (и до конца месяца)
В МАРТ добавляют, что наибольшее влияние на годовой прирост инфляции на социально значимые товары в марте оказывал рост цен на медикаменты, масло (в частности — масло растительное ввиду роста контрактных цен), мясо и мясопродукты.
— Вместе с тем за прошедшие 12 месяцев отмечается замедление прироста цен на плодоовощную продукцию до 12,8% (15,9% в феврале) и тарифов на услуги пассажирского транспорта до 10,8% (20,2% в феврале этого года), — поясняют в МАРТ.
В ведомстве уточняют, что по отношению к средним ценам февраля этого года в марте отмечается рост цен на одежду и обувь (на 1,1 и 3%), мясо и мясопродукты (на 1,3%), повышены тарифы на туристические услуги (на 3,9%).
Нацбанк: лекарства за год подорожали больше чем на 20%
В Нацбанке тем временем
Существенно выросли цены за год на яйца — на 16,7%.
Каков прогноз по ценам на 2021 год и почему в него могут не вписаться
Власти ранее
Предпосылок, чтобы вписаться в 2021 году по годовой инфляции в 5%, немного. В том числе из-за непредсказуемости пандемии, нестабильной социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране. Тем более что с начала года подняли НДС на
Нацбанк
Напомним, в 2020 году товары и платные услуги
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси рванули цены на курицу, свинину, картошку, сладости, пиломатериалы и туристические услуги
Товары и платные услуги в первом квартале подорожали на 3,8%. После введения жестких ограничений в марте рост цен в целом замедлился, многие позиции подешевели, по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)