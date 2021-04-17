В Беларуси рванули цены на курицу, свинину, картошку, сладости, пиломатериалы и туристические услуги

Источник материала: Tut.by

Товары и платные услуги в первом квартале подорожали на 3,8%. После введения жестких ограничений в марте рост цен в целом замедлился, многие позиции подешевели, по официальной статистике, а некоторые — заметно подорожали. В лидерах по росту цен оказались в том числе морковь, картофель, курица, свинина, подсолнечное масло, соль.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что из продуктов больше всего подорожало

В топ-10 продуктов по росту цен в марте оказались морковь (+8,1% к февралю), картофель (+5,9%), вафли (+5,1%), свекла (+4,5%), майонез (+4,4%), чеснок (+4,2%), груши (+3,9%), полуфабрикаты из мяса птицы (+3,5%), субпродукты из птицы (+3%), печенье (+2,8%).

Напомним, профсоюзы тем временем бьют тревогу , что активно дорожают овощи, которые выращивают в нашей стране, причем речь не только про сезонный фактор. Одно из слабых звеньев, как считают профсоюзы, — формирование стабилизационных фондов.

В лидерах по мартовскому росту цен среди продуктов оказались также картофельные чипсы (+2,7%), рыба соленая и копченая деликатесная (+2,6%), растительное масло, кроме оливкового (+2,6%).

Свинина (кроме бескостного мяса) стала дороже на 2,2%, пищевая соль — на 2,1%, куры (цыплята, включая бройлеров) — на 1,8%.

Кондитерские изделия в целом выросли в цене за март на 1,6%. Помимо печенья и вафель заметно подорожали халва (+2,2%), конфеты, глазированные шоколадной глазурью (+2,1%).

Какие продукты подешевели

Свежие огурцы подешевели на 34,5%, виноград — на 7,2%, рыбные консервы (кроме деликатесных) — на 3,3%, рыба мороженая (филе и разделанная) — на 2,5%, сладкий перец — на 2%, вода минеральная и питьевая — на 1,6%, бананы — на 1,5%, йогурт — на 1,2%, консервы рыбные деликатесные, а также вермишель, лапша — на 1,1%.

От пиломатериалов до пены для бритья. На что рванули цены из непродовольственных товаров

Стоимость пены для бритья рванула за март на 8,9%. На старте строительного сезона заметно подорожали пиломатериалы хвойные обрезные и необрезные — на 5,6%, строительные детали и конструкции из ПВХ, алюминия — на 3,5%, строительные детали и конструкции из дерева, шпона, мелкодисперсной фракции (МДФ) — на 3,3%, цемент — на 2,3%.

Из услуг заметно подорожали туристические — на 3,9%.

Что говорят про инфляцию чиновники

В марте отмечается замедление роста потребительских цен до 8,5% (в феврале — 8,7 процента), цены на социально значимые товары (СЗТ) за 12 месяцев выросли на 7,1% (7,2% месяцем ранее), говорят в МАРТ про годовую инфляцию.

— Замедлению роста потребительских цен в годовом выражении способствует сезонное удешевление товаров сегмента плодоовощной продукции, стабилизация ситуации на валютном рынке, принимаемые меры ценового регулирования (постановление правительства № 100 способствовало снижению цен на СЗТ на 0,1% к средним ценам февраля этого года), — уточняют в ведомстве.

Напомним, после того как за первые 2 месяца товары и платные услуги подорожали на 3,1%, чиновники на некоторые продукты с 24 февраля (и до конца месяца) запрещали повышать цены, а с 1 марта — разрешили не больше чем на 0,2% в месяц. Превышать этот потолок можно только по решению Комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине.

В МАРТ добавляют, что наибольшее влияние на годовой прирост инфляции на социально значимые товары в марте оказывал рост цен на медикаменты, масло (в частности — масло растительное ввиду роста контрактных цен), мясо и мясопродукты.

— Вместе с тем за прошедшие 12 месяцев отмечается замедление прироста цен на плодоовощную продукцию до 12,8% (15,9% в феврале) и тарифов на услуги пассажирского транспорта до 10,8% (20,2% в феврале этого года), — поясняют в МАРТ.

В ведомстве уточняют, что по отношению к средним ценам февраля этого года в марте отмечается рост цен на одежду и обувь (на 1,1 и 3%), мясо и мясопродукты (на 1,3%), повышены тарифы на туристические услуги (на 3,9%).

Нацбанк: лекарства за год подорожали больше чем на 20%

В Нацбанке тем временем обращают внимание на заметное подорожание лекарств в прошлом месяце в годовом выражении (март к марту) — на 22,8%.



Графики с сайта Нацбанка

Существенно выросли цены за год на яйца — на 16,7%.



Графики с сайта Нацбанка

Каков прогноз по ценам на 2021 год и почему в него могут не вписаться

Власти ранее планировали , что в 2021-м инфляция не превысит 5%. В первом квартале инфляция составила 3,8%.

Предпосылок, чтобы вписаться в 2021 году по годовой инфляции в 5%, немного. В том числе из-за непредсказуемости пандемии, нестабильной социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране. Тем более что с начала года подняли НДС на лекарства , медизделия, продовольственные и детские товары , что отразилось на ценах в рознице.

Нацбанк прогнозирует , что вписаться в план не получится и рост цен в годовом выражении составит ориентировочно 7,2%. МАРТ планирует , что некоторые товары и услуги подорожают в этом году более значительно, чем прогнозируемая инфляция.

Напомним, в 2020 году товары и платные услуги подорожали на 7,4% (декабрь к декабрю), следует из данных Белстата. Это рекордный показатель за последние 4 года. При этом чиновники прогнозировали на 2020-й годовую инфляцию не больше чем 5%.