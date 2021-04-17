Россия впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию

Источник материала: Tut.by

Сборная России выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию, который состоялся в городе Осака, Япония, пишет eurosport.



Фото из инстаграма Елизаветы Туктамышевой

За три соревновательных дня состоялись 8 выступлений в четырех видах, в шести из которых победили спортсмены из России. Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли обе программы в соревнованиях пар, Виктория Синицина и Никита Кацалапов были лучшими в танцах на льду, а Анна Щербакова завоевала два первых места в соревнованиях одиночниц. На счету Елизаветы Туктамышевой 2-е и 3-е места, у Михаила Коляды — 3-е место в произволке.

Сборная России суммарно набрала 125 баллов и на 15 очков опередила ставших вторыми американцев. Третье место у команды Японии.

Россия впервые в истории выиграла командный чемпионат мира. Командный ЧМ проводится раз в два года с 2009-го. Россия дважды брала серебро соревнований и один раз бронзу, у США — 4 золота.