Пропаганда в картинках: «А давайте еще проводное радио вернем?»

Источник материала: Салiдарнасць

Отчего жировки становятся пропагандистскими листовками.





«Антипротестный» билборд в районе Каменной горки (Минск)

Похоже, пропаганда становится все менее действенной, а поэтому власти изобретают новые способы ее «пропихнуть». Мы уже видели бегущие строки с запугиванием ответственностью несовершеннолетних за участие в несанкционированных массовых мероприятиях – посреди любимых детских программ, мультиков и фильмов, «видеопризнания» задержанных, выдаваемые за эксклюзивные журналистские расследования постановочные экскурсии на Окрестина, Ника и Майка и прочие «шпионские истории».





Теперь инфополем стали извещения об оплате жилищно-коммунальных услуг, проще говоря, жировки – причем как в бумажном, так и в электронном виде. На обратной стороне квитанций за март, там, где прежде размещались всяческие информационно-разъяснительные сообщения Единого расчетно-справочного центра, налоговой, МЧС и Департамента охраны, белорусам предложили занимательное чтиво – «развенчивание мифов о БЧБ-флаге».

Не будем пересказывать подробно содержание этого опуса, где реальные даты и цифры смешаны с домыслами и откровенными фейками – рано или поздно вы также получите жировку и ознакомитесь с ним или чем-то подобным.

Отметим только типичный пропагандистский прием выдергивания из контекста: в тексте агитки черным по белому писано, что «на референдуме 1995 года более 75% белорусов высказались против БЧБ и за принятие в качестве государственного нынешнего красно-зеленого флага Республики Беларусь».

А теперь идем не куда-нибудь в Википедию, а на сайт Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, которая, как известно, врать не может. И сверяем факты.

Мало того, что вопрос №2, о флаге, был сформулирован иначе : «Поддерживаете ли вы предложение об установлении новых Государственного флага и Государственного герба Республики Беларусь?». Так еще и цифры не сходятся. Всего в референдуме на 14 мая 1995 года имели право голоса 7445820 человек. Получили бюллетени – 4830582. Проголосовали – 4823482.

Из них проголосовали «за» новый флаг 3622851 человек. То есть – несложная математика – в референдуме приняли участие 64,8% тех белорусов, кто обладал на тот момент правом голоса, а не ВСЕХ жителей страны. А «за» принятие нового флага высказались 75% из общего количества проголосовавших. Это меньше половины всех избирателей, а также, если свериться с данными Белстата за 1995 год, в 2,8 раза (!) меньше общей численности населения Беларуси.

Не правда ли, грубая подтасовка идеологов, расчет которой лишь на то, что респонденты примут изложенное на веру? Но в цифровом двадцать первом веке манера спора – кто громче крикнет, того и правда, – уже не работает. Поэтому итоги «республиканского опроса общественного мнения», стремительно проведенного накануне «всебелорусского собрания», и вызвали у экспертов нервный смех и риторические вопросы , убедил ли режим сам себя в народной любви.

Но, вероятно, топорная лобовая пропаганда уже не вполне усваивается даже верными адептами, поэтому власти взяли на вооружение (как, впрочем, они частенько делают) идеи «деструктивных» телеграм-каналов. И вот уже некоторое время «неравнодушные граждане» разбрасывают по почтовым ящикам, а также развешивают на информстендах предприятий бумажную версию одного из провластных телеграм-каналов. В свежем выпуске, например, восхваляют рэпера Серегу за «правильную» позицию и поддержку белорусского правителя.

Причем распространяется эта печатная листовка под названием «Честная газета» – в нарушение Закона о СМИ, без выходных данных, но со стороны властей – ничего.

Даже любопытно, что будет следующим на очереди, учитывая топорную манеру и дедовские методы работы государственной пропагандистской машины? Вернут проводное радио, которое ровно в 6 утра и 12 вечера будет играть гимн, а также голосом провластных политологов зачитывать повестку дня? Придумают новые образцы школьных дневников – с цитатами из обновленного КоАП на форзацах? Совместят на предприятиях, в ВУЗах и школах производственную гимнастику и пятиминутку политинформации?

Листовки в лифтах, агитки на расчетных листках и распечатках из банков, патриотические видеожурналы в кинотеатрах, Уголовный кодекс в картинках для самых маленьких – еще вон сколько неосвоенного пространства! Впрочем, не будем подсказывать – когда сюр становится реальностью, иногда не до шуток.