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Фотофакт. Елизавета II и гроб ее мужа принца Филиппа
17.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В Виндзорском дворце члены королевской семьи во главе с королевой простились с герцогом Эдинбургским. Как это было – в 7 фото.
Фото AP, Getty Images, PA Media, Rex
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В Виндзорском дворце члены королевской семьи во главе с королевой простились с герцогом Эдинбургским. Как это было – в 7 фото.
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