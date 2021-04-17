|
Минаев: «Но мы же не звери, правда?»
17.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Главред Esquire – о том, в чем его окончательно убедила пандемия.
– Эпидемия ковида окончательно убедила меня в том, что основная характеристика человечества – это глупость, –
Звери перед лицом лесного пожара или наводнения прекращают жрать друг друга, и всей толпой бегут спасаться. Но мы же не звери, правда?
Поэтому мы продолжим воевать, меряться амбициями, санкциями, запрещать чужие вакцины, закрывать границы и делать все возможное, чтобы пропасть по одиночке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главред Esquire – о том, в чем его окончательно убедила пандемия.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)