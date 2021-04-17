Минаев: «Но мы же не звери, правда?»

Источник материала: Салiдарнасць

Главред Esquire – о том, в чем его окончательно убедила пандемия.





– Эпидемия ковида окончательно убедила меня в том, что основная характеристика человечества – это глупость, – пишет Сергей Минаев. – Казалось бы, вот момент остановить войны, обменяться опытом борьбы с болезнью, признать все вакцины и делать все, чтобы совместными усилиями вернуться в нормальную жизнь.

Звери перед лицом лесного пожара или наводнения прекращают жрать друг друга, и всей толпой бегут спасаться. Но мы же не звери, правда?

Поэтому мы продолжим воевать, меряться амбициями, санкциями, запрещать чужие вакцины, закрывать границы и делать все возможное, чтобы пропасть по одиночке.