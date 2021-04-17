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Это следует из его решения от 16 апреля, копию которого опубликовал телеграм-канал о белорусском кино “Священный Белавуд”.





пишет euroradio.pl. Кинокомпания должна вернуть средства с 2023 по 2027 год — по 1,1 миллиона в год. За этим будет присматривать Комитет госконтроля, а ответственными назначены Владимир Карачевский и нынешний Министр культуры Анатолий Маркевич,euroradio.pl.



