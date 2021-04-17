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Он не любил синематограф? Только "Беларусьфильму" - из всех искусств - выделят 5,5 млн рублей на погашение долгов

17.04.2021 19:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко поручил выделить "Беларусьфильму" 5,5 млн рублей из бюджета на погашение долгов.


Беларусьфильм / БЕЛТА
 
Это следует из его решения от 16 апреля, копию которого опубликовал телеграм-канал о белорусском кино “Священный Белавуд”. 

Кинокомпания должна вернуть средства с 2023 по 2027 год — по 1,1 миллиона в год. За этим будет присматривать Комитет госконтроля, а ответственными назначены Владимир Карачевский и нынешний Министр культуры Анатолий Маркевич, пишет euroradio.pl.
 
 
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Александр Лукашенко поручил выделить "Беларусьфильму" 5,5 млн рублей из бюджета на погашение долгов.
 
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