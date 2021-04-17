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"Какая-то мистика". Подземный город под пустырем у МГУ

17.04.2021 19:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Какая-то мистика". Подземный город под пустырем у МГУ
Что правда, а что ― мифы в рассказах об этом объекте (и в том, как туда попасть)?

О бункере в Раменках рассказывает научный руководитель Музея современной фортификации Дмитрий Юрков, который занимается исследованием документов по подземным сооружениям.

В выпуске использованы данные Youtube-канала ученого Александра Ермакова, коллекционера легенд МГУ.

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"Под пустырем у МГУ находится целый подземный город, где ученые разрабатывают секретное оружие и не поднимаются на поверхность": существует ли на самом деле...
 
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