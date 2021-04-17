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"Какая-то мистика". Подземный город под пустырем у МГУ
17.04.2021 19:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
О бункере в Раменках рассказывает научный руководитель Музея современной фортификации Дмитрий Юрков, который занимается исследованием документов по подземным сооружениям.
В выпуске использованы данные Youtube-канала ученого Александра Ермакова, коллекционера легенд МГУ.
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"Под пустырем у МГУ находится целый подземный город, где ученые разрабатывают секретное оружие и не поднимаются на поверхность": существует ли на самом деле...
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