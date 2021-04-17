Бездомные собаки загрызли четырехлетнего ребенка в России

Источник материала: ОНТ

Бездомные собаки загрызли маленького ребенка в Башкортостане (республика в России) утром 17 апреля. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Трагедия случилась в деревне Сафарово Учалинского района. Незадолго до этого четырехлетний ребенок играл возле своего дома. В один момент на него напала свора бродячих собак. Ребенок умер от полученных травм на месте.

На место происшествия выехал учалинский межрайонный прокурор. Как сообщили в надзорном ведомстве, представители прокуратуры проверят качество исполнения мероприятий в том числе по отлову бездомных животных.

По факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело за халатность, повлекшую по неосторожности смерть человека.

Фото: pixabay

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