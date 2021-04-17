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Лукашенко собирается принять одно из принципиальных решений за весь срок президентства (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о своем намерении принять одно из принципиальных решений за четверть века работы Главой государства. Об этом
Такое заявление Президент сделал во время республиканского субботника.
Фото: БЕЛТА
Видео: «Пул Первого».
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о своем намерении принять одно из принципиальных решений за четверть века работы Главой государства. Об...
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