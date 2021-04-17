Лукашенко собирается принять одно из принципиальных решений за весь срок президентства (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о своем намерении принять одно из принципиальных решений за четверть века работы Главой государства. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Такое заявление Президент сделал во время республиканского субботника.

Фото: БЕЛТА

Видео: «Пул Первого».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram