«Народный повар»: завтра состоится второй полуфинал шоу

Источник материала: ОНТ

Со вкусом и отличным аппетитом! Самое народное из всех кулинарных – шоу «Народный повар» близится к развязке. Завтра узнаем имена вторых полуфиналистов.





Более 30 эфиров, сотни рецептов, бесконечность эмоций и историй тех, кто обожает кухню. Любящие готовить и те, кто делает это со вкусом, заглядывали в студию ОНТ с июля.

Поварами становились все вне зависимости от профессии или возраста. За 45 минут эфира участники вместе со звёздными гостями и пели, и танцевали.

Баллы в виде граммов получали все же за таланты кулинарные – фирменные блюда, которые готовили из предложенного набора продуктов.

Чтобы дойти до полуфинала, пришлось победить как минимум в трёх острых баттлах.

Кому строгое жюри поставит больше граммов, а чьи кулинарные эксперименты оставят экспертов голодными, узнаем завтра утром. Участники второго полуфинала зададут жару! А эта информация для тех, кто не боится приготовить свои лучшие блюда под прицелом телекамер.

ОНТ принимает заявки на второй сезон шоу!

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