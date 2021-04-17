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«Народный повар»: завтра состоится второй полуфинал шоу
Источник материала: ОНТ
Со вкусом и отличным аппетитом! Самое народное из всех кулинарных – шоу «Народный повар» близится к развязке. Завтра узнаем имена вторых полуфиналистов.
Более 30 эфиров, сотни рецептов, бесконечность эмоций и историй тех, кто обожает кухню. Любящие готовить и те, кто делает это со вкусом, заглядывали в студию ОНТ с июля.
Поварами становились все вне зависимости от профессии или возраста. За 45 минут эфира участники вместе со звёздными гостями и пели, и танцевали.
Баллы в виде граммов получали все же за таланты кулинарные – фирменные блюда, которые готовили из предложенного набора продуктов.
Чтобы дойти до полуфинала, пришлось победить как минимум в трёх острых баттлах.
Кому строгое жюри поставит больше граммов, а чьи кулинарные эксперименты оставят экспертов голодными, узнаем завтра утром. Участники второго полуфинала зададут жару! А эта информация для тех, кто не боится приготовить свои лучшие блюда под прицелом телекамер.
ОНТ принимает заявки на второй сезон шоу!
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Со вкусом и отличным аппетитом! Самое народное из всех кулинарных – шоу «Народный повар» близится к развязке. Завтра узнаем имена вторых полуфиналистов. Более 30...
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