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«Народный повар»: завтра состоится второй полуфинал шоу

17.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Народный повар»: завтра состоится второй полуфинал шоу

Со вкусом и отличным аппетитом! Самое народное из всех кулинарных – шоу «Народный повар» близится к развязке. Завтра узнаем имена вторых полуфиналистов. 


Более 30 эфиров, сотни рецептов, бесконечность эмоций и историй тех, кто обожает кухню. Любящие готовить и те, кто делает это со вкусом, заглядывали в студию ОНТ с июля.

Поварами становились все вне зависимости от профессии или возраста. За 45 минут эфира участники вместе со звёздными гостями и пели, и танцевали. 

Баллы в виде граммов получали все же за таланты кулинарные – фирменные блюда, которые готовили из предложенного набора продуктов.

Чтобы дойти до полуфинала, пришлось победить как минимум в трёх острых баттлах.   

Кому строгое жюри поставит больше граммов, а чьи кулинарные эксперименты оставят экспертов голодными, узнаем завтра утром. Участники второго полуфинала зададут жару! А эта информация для тех, кто не боится приготовить свои лучшие блюда под прицелом телекамер. 

ОНТ принимает заявки на второй сезон шоу!  

 

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Со вкусом и отличным аппетитом! Самое народное из всех кулинарных – шоу «Народный повар» близится к развязке. Завтра узнаем имена вторых полуфиналистов.  Более 30...
 
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