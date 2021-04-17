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В степи Казахстана приземлился экипаж МКС

17.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В степи Казахстана приземлился экипаж МКС

В степи Казахстана сегодня приземлился экипаж МКС, завершивший миссию на орбите.


Три космонавта вернулись на землю после полугодовой вахты. Их пребывание на станции считается успешным – с показательными выходами в открытый космос и починкой трещин, которое позволило снизить утечку воздуха.

В момент приземления экипаж отчитался о самочувствии – все долетели нормально. Сейчас на МКС, напомню, остаются еще 7 космонавтов, среди которых и наш земляк Олег Новицкий.

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В степи Казахстана сегодня приземлился экипаж МКС, завершивший миссию на орбите. Три космонавта вернулись на землю после полугодовой вахты. Их пребывание на...
 
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