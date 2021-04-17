|
В степи Казахстана приземлился экипаж МКС
Источник материала: ОНТ
В степи Казахстана сегодня приземлился экипаж МКС, завершивший миссию на орбите.
Три космонавта вернулись на землю после полугодовой вахты. Их пребывание на станции считается успешным – с показательными выходами в открытый космос и починкой трещин, которое позволило снизить утечку воздуха.
В момент приземления экипаж отчитался о самочувствии – все долетели нормально. Сейчас на МКС, напомню, остаются еще 7 космонавтов, среди которых и наш земляк Олег Новицкий.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В степи Казахстана сегодня приземлился экипаж МКС, завершивший миссию на орбите. Три космонавта вернулись на землю после полугодовой вахты. Их пребывание на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)