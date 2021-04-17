﻿ Андрей Рублёв обыграл Рафаэля Надаля и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Андрей Рублёв обыграл Рафаэля Надаля и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло

17.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Андрей Рублёв обыграл Рафаэля Надаля и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Андрей Рублёв сенсационно обыграл испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Монте-Карло.

Счёт поединка — 6:2, 4:6, 6:2. Это первая победа Рублёва в матче с Надалем на грунте. Продолжительность встречи составила 2 ч 33 мин. Рублёв дважды подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 15. В полуфинале Рублёву предстоит сразиться с представителем Норвегии Каспером Руудом, ранее обыгравшим действующего чемпиона турнира в Монако итальянца Фабио Фоньини.

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Андрей Рублёв сенсационно обыграл испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Монте-Карло. Счёт поединка — 6:2, 4:6, 6:2. Это первая победа Рублёва в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лекары: стан Навальнага крытычны, можа спыніцца сэрца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by