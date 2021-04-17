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Андрей Рублёв обыграл Рафаэля Надаля и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло
Источник материала: ОНТ
Андрей Рублёв сенсационно обыграл испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Монте-Карло.
Счёт поединка — 6:2, 4:6, 6:2. Это первая победа Рублёва в матче с Надалем на грунте. Продолжительность встречи составила 2 ч 33 мин. Рублёв дважды подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 15. В полуфинале Рублёву предстоит сразиться с представителем Норвегии Каспером Руудом, ранее обыгравшим действующего чемпиона турнира в Монако итальянца Фабио Фоньини.
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Андрей Рублёв сенсационно обыграл испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Монте-Карло. Счёт поединка — 6:2, 4:6, 6:2. Это первая победа Рублёва в...
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