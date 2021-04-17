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В Великобритании прощаются с супругом Елизаветы II

17.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Великобритании прощаются с супругом Елизаветы II

Королева хоронит принца. В эти минуты в Великобритании проходит прощание с супругом Елизаветы II.


Филипп умер в возрасте 99 лет в прошлую пятницу. Все это время готовилась церемония погребения, хотя она и очень немногочисленна. 

На похоронах будут присутствовать всего 30 человек – исключительно члены семьи. И конечно, королева.

Вместе они прожили больше 70 лет и уход принца в Британии называют концом елизаветинской эпохи.  

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Королева хоронит принца. В эти минуты в Великобритании проходит прощание с супругом Елизаветы II. Филипп умер в возрасте 99 лет в прошлую пятницу. Все это время...
 
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