В Великобритании прощаются с супругом Елизаветы II

Источник материала: ОНТ

Королева хоронит принца. В эти минуты в Великобритании проходит прощание с супругом Елизаветы II.





Филипп умер в возрасте 99 лет в прошлую пятницу. Все это время готовилась церемония погребения, хотя она и очень немногочисленна.

На похоронах будут присутствовать всего 30 человек – исключительно члены семьи. И конечно, королева.

Вместе они прожили больше 70 лет и уход принца в Британии называют концом елизаветинской эпохи.

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