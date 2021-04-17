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В Великобритании прощаются с супругом Елизаветы II
Источник материала: ОНТ
Королева хоронит принца. В эти минуты в Великобритании проходит прощание с супругом Елизаветы II.
Филипп умер в возрасте 99 лет в прошлую пятницу. Все это время готовилась церемония погребения, хотя она и очень немногочисленна.
На похоронах будут присутствовать всего 30 человек – исключительно члены семьи. И конечно, королева.
Вместе они прожили больше 70 лет и уход принца в Британии называют концом елизаветинской эпохи.
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Королева хоронит принца. В эти минуты в Великобритании проходит прощание с супругом Елизаветы II. Филипп умер в возрасте 99 лет в прошлую пятницу. Все это время...
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