Командный чемпионат мира по фигурному катанию в Японии: сборная России впервые стала победителем

Источник материала: ОНТ

Сборная России впервые в истории стала победителем командного чемпионата мира по фигурному катанию, который завершился в Японии.

Последними на турнире в Осаке сегодня выступали женщины, представлявшие произвольную программу. Лучшей стала чемпионка мира Анна Щербакова. Второе место заняла японка Каори Сакамото. Другая представительница России, Елизавета Туктамышева, показала третью сумму баллов. Российская команда досрочно выиграла турнир после выступления Туктамышевой. Вся команда набрала 125 очков, опередив на 15 баллов занявшую второе место команду США. Тройку лучших замкнули представители Японии — 107 очков.

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