Новая волна беспорядков против полицейского насилия и расизма

Источник материала: ОНТ

Миннеаполис и Чикаго выходные отметили протестами против полицейского насилия. В Америке поднимается очередная волна уличного недовольства, спровоцированная смертью афроамериканца.





Мужчину по неосторожности застрелила женщина-офицер, которая во время досмотра перепутала электрошокер с пистолетом. Ее сразу же уволили, но для толпы это стало достаточным основанием, чтобы неделю «жечь улицы».

Эксперты называют это «войной демонстрантов» – в Америке и раньше происходили ЧП при задержаниях, но сейчас это становится удобным поводом для дестабилизации обстановки. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ, кроме того в Чикаго на улицы вывели военную технику.

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