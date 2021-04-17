Как получить от собеседника ответ «Да»? Блогер поделился секретом сотрудника ФБР

Источник материала: ОНТ

Один из пользователей TikTok, молодой парень из Новой Зеландии, рассказал небольшой секрет, который ему сообщил агент ФБР.

Дэвид Руни из TikTok и ранее размещал лайфхаки, однако хитрость, которой он поделился недавно, вызвала большой интерес среди пользователей соцсети. Блогер рассказал, как добиться от любого человека утвердительного ответа на любой вопрос.

«Рецепт» успеха довольно прост – по словам Дэвида, нужно задать собеседнику три вопроса, на которые он ответит утвердительно. Отвечая на четвертый, человек, скорее всего, тоже машинально скажет «да». Разумеется, полной гарантии, что этот метод сработает, нет, однако многие пользователи уже согласились с тем, что способ сработает. Другие пользователи написали в комментариях, что запомнят этот лайфхак и возьмут на вооружение.

Фото: pixabay

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