Республиканский субботник: куда отправят все «заработанные деньги»

Источник материала: ОНТ

И уже стали известны первые цифры – о том, сколько собрали белорусы на субботнике и куда перечислят эти деньги.





Половину собранной суммы распределят между больницами и поликлиниками, на местах главврачи уже будут решать, что конкретно нужно для их пациентов. Ещё половину потратят на сохранность и реставрацию памятников великой отечественной войны – об этом заявил заместитель премьер-министра Александр Субботин.

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь: «Ещё работаем, но уже на данный момент понятно, что более 2,3 млн людей задействовано в субботнике в этом таком важном наверное мероприятии и на данный момент уже по предварительным данным собрано более 9 млн рублей».

Представители кабинета министров сегодня организованно выехали в Неманский сельсовет – на посадку елей. Больше четырех гектаров земли в ближайшие пару лет превратятся в хороший лес. Большой субботник в разгаре по всей стране. Собираться на весеннюю уборку всем вместе – уже белорусская традиция. Большими коллективами, несмотря на свой возраст, статус, профессию. Сразу несколько бригад добровольцев сегодня работали в мемориальном комплексе «Тростенец».

Общественные организации, духовенство, руководители ряда силовых ведомств, представители дипмиссий сегодня занялись восстановлением тополиной аллеи. Её высадили узники концлагеря по приказу нацистов в 1944 году. Вдоль так называемой «дороги смерти». По которой на расстрел и сожжение немцы вели сотни тысяч людей разных национальностей и вероисповеданий. Только за три дня до освобождения Минска были сожжены 6,5 тысяч человек. А всего погибших – больше 200 тыс. О страшных событиях, тополя молча говорят и сегодня. Но время неумолимо и к этим живым и безмолвным свидетелям.

У гранитного постамента – возложили цветы. И молитвой вспомнили о каждом погибшем. В целом субботники сегодня проходят практически на всех знаковых для страны и людей местах.

Так под Могилевом курсанты института МВД, кадеты, правоохранители со всех уголков страны участвовали в благоустройстве памятника в честь легендарного батальона милиции в деревне Гаи. На этом месте летом 1941 года 250 милиционеров под командованием капитана Константина Владимирова отдали жизни, защищая город от врага.

Александр Попов, участник субботника: «Это хороша возможность показать нашим детям, что участие в общественном труде – важное и нужное событие. Моя супруга, которая находится со вторым ребёнком в декретном отпуске, тоже хотела поучаствовать. Но, уверен, будут ещё такие мероприятия. И мы обязательно примем участие».

В Гродненской области на субботник сегодня вышел каждый третий житель региона, это около 300 тыс. человек. Благо повезло с погодой – солнечно и тепло. Самые масштабные работы на главной стройке региона – площадке будущего онкологического центра.

В Гомеле к генеральной уборке подключились белорусские нефтяники. От топ-менеджеров до рядовых операторов автозаправочных станций. Они разбили город на зоны – пока одни подметали и красили, другие занимались озеленением. Так, на участке в районе автовокзала появилась новая аллея из двухсот деревьев. Ясени, липы и клёны. Пусть участие в субботниках дело добровольное. Но с каждым годом неравнодушных становится все больше.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram