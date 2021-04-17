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Умерла актриса из фильма «Гарри Поттер»
Источник материала: ОНТ
Стало известно о смерти актрисы Хелен Маккрори. Ей было 52 года. Об этом
Причиной смерти послужил рак. По словам мужа актрисы, Хелен умерла тихо и спокойно, в окружении семьи и друзей.
Хелен Маккрори снималась во многих кинолентах. Широкую известность ей принесла роль Нарциссы Малфой в киносаге о Гарри Поттере, а также роль в фильме «007: Координаты "Скайфол"».
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Стало известно о смерти актрисы Хелен Маккрори. Ей было 52 года. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на сообщение мужа знаменитости, Дэмиана Льюиса. Причиной смерти...
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