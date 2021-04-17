Умерла актриса из фильма «Гарри Поттер»

Источник материала: ОНТ

Стало известно о смерти актрисы Хелен Маккрори. Ей было 52 года. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на сообщение мужа знаменитости, Дэмиана Льюиса.

Причиной смерти послужил рак. По словам мужа актрисы, Хелен умерла тихо и спокойно, в окружении семьи и друзей.

Хелен Маккрори снималась во многих кинолентах. Широкую известность ей принесла роль Нарциссы Малфой в киносаге о Гарри Поттере, а также роль в фильме «007: Координаты "Скайфол"».

Фото: warnerbros.com





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