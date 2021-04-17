На море! Хоть тушкой, хоть чучелом - какой отпуск светит белорусам?

Разберемся, куда сегодня могут поехать белорусы?

Египет

Страна не прекращала чартерную программу ни на один месяц. Египтяне создали максимальные условия для поддержки своей туротрасли. Сегодня, чтобы въехать в Египет, достаточно отрицательного результата ПЦР-анализа. Любопытно, что россияне не могут воспользоваться гостеприимством Египта – у соседей чартерные программы не предусмотрены. А белорусы активно отдыхали на севере Африки всю минувшую зиму и не сбавляют темпов по бронированию туров на весну и лето. Из Бреста все самолеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх (программа восстановлена с 28 марта) летали заполненными под завязку.





Сегодня туры в Египет белорусам продают несколько консолидаторов, но туры из Бреста предлагает только «TEZ TOUR». Стоимость ПЦР-исследования входит в цену тура; турагентство самостоятельно записывает туристов на сдачу теста в лаборатории. Турист прибывает к назначенному времени в аэропорт, где получает справку с результатом.





Во время пандемии на египетском направлении была введена новая услуга – страховка от невылета. Она необходима в том случае, если результат ПЦР-исследования окажется положительным. Стоимость путевки ставший «невыездным» турист вернет полностью.

Объединенные Арабские Эмираты

Эмираты напрасно считают очень дорогим направлением. Цены на отдых в стране сопоставимы с Египтом и Турцией. Все зависит от сроков пребывания и аппетита (как в прямом, так и в переносном смысле).





В весенне-летний период самыми комфортными в ОАЭ считаются апрель-май. Сегодня туры на ближайшие даты с вылетом из Минска на 10 ночей на двоих (с завтраками) стоят от 1150 долларов. Питаться в стране можно по-разному: примерно 3$ на человека будет стоить фастфуд в индийском или китайском заведении, 10$ – в зоне фудкорта торгового центра. Предлагаются и недельные туры для отдыха в ОАЭ, но разница в стоимости тура с полноценным отпуском и недельным «смотаться-посмотреть» незначительна.





Сегодня Эмираты открыты для белорусских туристов и принимают с отрицательным результатом ПЦР-анализа. Однако масочный режим в Эмиратах – чрезвычайно серьезная штука. За территорию отеля можно выйти только в маске. Нахождение без маски в общественном месте карается высокими штрафами.

Турция

На днях стало известно, что Россия отказалась от полетов в Турцию с 15 апреля по 1 июня. И было бы логично предполагать, что подобная мера поступит и со стороны Беларуси. А может быть, наоборот, попробуем сыграть на спросе россиян?





– Безусловно, Турция будет этим летом одним из хитов по отдыху для белорусов, – считает Руслан Сегенюк, директор ООО «Тайм Вояж», председатель правления РСТО. – Чартерная программа стартует из Беларуси 18 апреля, и никто отказываться от направления не собирается. Рейсы проданы на апрель, «турецкий» май хорошо реализуется по системе раннего бронирования. Воспользуются ли россияне тем, что можно улететь в Турцию из Беларуси? Конечно. Россияне летали и будут летать через нашу страну на курорты. Но не так массово. Это объясняется тем, что у них не так много возможностей попасть в Беларусь, и тем, что рейсы неплохо раскуплены нашими соотечественниками. Белорусы соскучились по морю.





Турция по-прежнему – безвизовое направление. Чтобы оказаться на ее пляжах, белорусу достаточно сделать ПЦР-анализ. Цены на туры в эту страну пока не взлетели: в апреле стоимость отдыха с вылетом из Минска (11 ночей в отеле 4 «звезды) на первой линии в Аланье для двоих обойдется в 862 евро. Отдых в этом же отеле для семьи с ребенком 10 лет – 1070 евро. На питание действует система «все включено».





Туры на 5 ночей с посещением Каппадокии стартуют с 450 евро. Сейчас в Турции уже летняя температура – от 21 до 25 градусов тепла. В Аланье купальный сезон обычно начинается с первых чисел мая.

Грузия

Открытое направление. Самолеты в Тбилиси и Батуми вылетают из Минска несколько раз в неделю. Но чартерные программы не сформированы. Тем не менее, турист, приобретающий тур в белорусской турфирме, на всех этапах отдыха в Грузии не чувствует себя «индивидуалом» – когда всю ответственность несешь сам. В аэропорту прилета туриста встречают, провожают к отелю, и с этой минуты качество эмоций гостя обеспечивается принимающей стороной. Для въезда необходимо предъявить результат ПЦР-анализа; по требованиям санитарных госслужб, повторный ПЦР-анализ берется у туриста на 3-й день пребывания в Грузии.





Морской сезон здесь начинается с июня. Весной страна показывает туристам свой исключительный колорит: горы, улочки, песни, люди, хинкали и шашлыки… Недельный тур с романтичным названием «Аромат чарующей Грузии» из Минска стоит от 400 евро.

Украина

Наша соседка для белорусов является страной открытой. С отрицательным результатом ПЦР-анализа соотечественники могут пересекать белорусско-украинскую границу, но… только по воздуху. Из Минска стартуют самолеты во Львов, которые доставляют белорусов на курорты Трускавца, в Киев, откуда можно отправиться в восточные регионы страны, в Одессу, к морю. Наземный путь в Украину запрещен президентским указом. Есть ряд исключений, в числе которых – деловые контакты, когда цель поездки необходимо подтвердить командировочным удостоверением. Известно, что на днях украинские пограничники вернули на родину целый автобус с белорусскими туристами, которые ехали с поддельными командировками.





– Республиканский союз туристических организаций осуждает мошеннические схемы в туризме, – сказал Руслан Сегенюк. – Такие действия бросают тень на весь турбизнес. В период пандемии, когда правила въезда-выезда и запретов могут меняться по несколько раз на неделе, особенно важным является не потерять доверие потребителя. И мы призываем туристов не рисковать с индивидуальными поездками, обращаться к проверенным турагентам и туроператорам, которые работают уже не первый год, имеют репутацию и состоят в одном из профильных профессиональных союзов.





Липовые командировочные удостоверения начали фиксировать на границе еще в прошлом году. Впереди по «находчивости» оказались брестчане. Первым гражданином Беларуси, которого за данное преступление привлекли к уголовной ответственности, стал житель Бреста. Ему срочно понадобилось выехать в Польшу, а в категорию граждан, которым такой выезд разрешен, он не попадал. Было решено самостоятельно изготовить командировочное удостоверение и поехать в соседнюю страну якобы «по делу». Бланк для командировки попросил взять друга на работе, а печать фирмы проставил собственноручно. Попытка незаконного пересечения границы с Польшей была предпринята в ноябре 2020 года, но – неудачно. В феврале по делу предприимчивого гражданина состоялся суд, который осудил действия нарушителя на 40 базовых величин.





– Случаи, когда граждане Беларуси пытаются пересечь границу с поддельными командировочными документами, не так редки, – сказал «Вечерке» официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев. – С начала года зафиксировано уже 17 подобных инцидентов: 3 в пункте пропуска «Мокраны» на границе с Украиной, и 14 – в ПП «Брест автодорожный» на границе с Польшей. Надо понимать, что в таких случаях усматривается не только противоправное действие, но и преступное. Человек не только пытается незаконно пересечь государственную границу, но и использует заведомо поддельные или подложные документы. Подделка командировочного удостоверения – это попытка незаконным способом пересечь государственную границу.





Из 17 случаев в текущем году по подложным командировочным пытались попасть за рубеж только два жителя Гродно . Остальные – брестчане.

Черногория, Хорватия, Албания, Греция

По данным экспертов, нет никаких предпосылок к тому, чтобы европейские курорты не открылись в обещанные сроки. Полетная программа из Беларуси в Черногорию стартует 30 апреля. Полетная программа в Албанию открывается 26 мая – без тестов. С отрицательным результатом теста из Беларуси летом-2021 можно будет отправиться в Болгарию, Хорватию (через Черногорию) и на Кипр. Ожидается открытие Греции для белорусских туристов, а вот остальные европейские курорты – в том числе Италия, Испания – по мнению экспертов, откроются не раньше июля, августа текущего года.



