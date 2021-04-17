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Субботник в Беларуси: в Тростенце восстановили тополиную аллею

17.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы взяли в руки лопаты и грабли, и вышли на традиционную весеннюю уборку. В порядок приводят дворы и городские парки. Благоустраивают памятные места и мемориальные комплексы. Корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская поучаствовала.

На аллее в Тростенце спустя 77 лет снова высаживают тополя. Первые деревья в Великую Отечественную посадили сами узники нацистского лагеря. А потом по этой же аллее их вели на казнь. Позже место назвали «Дорогой смерти». В этих местах были убиты более 200 тысяч человек. Сегодня молодые тополя сажают в память о жертвах самого крупного в Беларуси концлагеря. Два деревца привезли из храма Всех Святых.

«Когда мы узнали, что будет возрождаться аллея, мы, естественно, попросились не просто поучавствовать, но и высадить эти деревья, которых касалась сугубая благодать Божья, потому что они находились рядом с храмом. Чтобы они положили начало аллеи», – сказал настоятель прихода храма Всех Святых города Минска протоиерей Федор Повный.

Православные, католики, иудеи, мусульмане. Представители разных конфессий здесь молятся об упокоении жертв. И вместе благоустраивают территорию. В субботнике участвуют молодежь, ветераны, сотрудники многих ведомств и организаций.

«Сегодня мы в Тростинце не просто отдаем дань памяти тем, кто здесь был замучен, убит немецкими оккупантами и их пособниками. Мы сегодня в год единения нашей нации говорим о том, что сделаем все возможное, чтобы восстановить имена всех замученных и убиенных не только в Тростинце, но и во всей Беларуси», – констатировал генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед.

Уборка территорий, озеленение, реконструкция объектов. В этот день более двух миллионов белорусов взяли в руки лопаты, метлы и вышли поработать.

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«Все мы сегодня плечом к плечу трудимся, потому что знаем, что это замечательная традиция. Тем более и погода к нам благосклонна. Самое главное, что мы все вместе, консолидация, единство. Единство в мыслях и самое главное в делах», – заявил член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Дмитрий Воронюк.

Средства от субботника, а это почти 3,5 миллионов долларов, пойдут на оснащение больниц, восстановление мемориалов Воинской славы.



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Теги: Минск
 
 
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Первые деревья в Великую Отечественную посадили сами узники нацистского лагеря, которых потом по этой же аллее их вели на казнь.
 
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