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Топ-10 плюс. Что из продуктов больше всего подорожало в марте

17.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

По официальной статистике, в лидерах по росту цен оказались морковь, картофель, курица, свинина, подсолнечное масло, соль.

Как сообщает FINANCE.TUT.BY, в топ-10 продуктов по росту цен в марте оказались морковь (+8,1% к февралю), картофель (+5,9%), вафли (+5,1%), свекла (+4,5%), майонез (+4,4%), чеснок (+4,2%), груши (+3,9%), полуфабрикаты из мяса птицы (+3,5%), субпродукты из птицы (+3%), печенье (+2,8%).

В лидерах по мартовскому росту цен среди продуктов оказались также картофельные чипсы (+2,7%), рыба соленая и копченая деликатесная (+2,6%), растительное масло, кроме оливкового (+2,6%).

Свинина (кроме бескостного мяса) стала дороже на 2,2%, пищевая соль — на 2,1%, куры (цыплята, включая бройлеров) — на 1,8%.

Кондитерские изделия в целом выросли в цене за март на 1,6%. Помимо печенья и вафель заметно подорожали халва (+2,2%), конфеты, глазированные шоколадной глазурью (+2,1%).

 
 
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По официальной статистике, в лидерах по росту цен оказались морковь, картофель, курица, свинина, подсолнечное масло, соль.
 
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