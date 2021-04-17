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Топ-10 плюс. Что из продуктов больше всего подорожало в марте
17.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
По официальной статистике, в лидерах по росту цен оказались морковь, картофель, курица, свинина, подсолнечное масло, соль.
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В лидерах по мартовскому росту цен среди продуктов оказались также картофельные чипсы (+2,7%), рыба соленая и копченая деликатесная (+2,6%), растительное масло, кроме оливкового (+2,6%).
Свинина (кроме бескостного мяса) стала дороже на 2,2%, пищевая соль — на 2,1%, куры (цыплята, включая бройлеров) — на 1,8%.
Кондитерские изделия в целом выросли в цене за март на 1,6%. Помимо печенья и вафель заметно подорожали халва (+2,2%), конфеты, глазированные шоколадной глазурью (+2,1%).
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По официальной статистике, в лидерах по росту цен оказались морковь, картофель, курица, свинина, подсолнечное масло, соль.
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