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Лукашенко обвинил американские спецслужбы в подготовке покушения на него и сыновей. ОНТ показало кадры задержания Федуты и Зенковича
17.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Во время субботника белорусский правитель рассказал, за что задержали политолога Александра Федуту, оппозиционного политика Григория Костусева и юриста Юрия Зенковича.
Здесь и далее – скриншоты ОНТ,
— В планах — захват ребенка, одного, второго, как получится… «Посадим в погреб»… Кстати, в Гомельской области и погреб подготовили, — цитирует видеофрагмент канала «Пул первого» с выступлением Лукашенко
По его словам, Минск по соответствующим каналам предупредил об этом Москву, «чтобы были в теме».
— Не дай Бог, ответ будет жесточайшим. Их захватили в Москве. Из США прилетела агентура, какой-то Зенкович. Мы их отслеживали, наблюдали. Они боялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые оружие уже сюда свезли в тайники спрятали. А они уехали в Москву. Кто ж там был еще? Наш же там этот был…
— Федута, — подсказали ему государственные журналисты.
— Потом стали шире смотреть, Костусев появился. В меньшей степени, он в Москве не был, мы вышли на него здесь. И ряд других, — продолжил Лукашенко.
Он заявил, что попросил президента России, и Тертель [председатель КГБ] «своего коллегу Сашу Бортникова [директора Федеральной службы безопасности России] и «мы их там взяли».
— Живые люди, записали все, аудио, видео. Не дай Бог, они прикоснуться к моим детям, которые вообще непричастны к этому. Не дай Бог не только к моим, но и к ваши, это будет страшная резня. Но меня удивляет другое — почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может дать никто, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы, только они.
Затем по ОНТ показали кадры
— Комитетом государственной безопасности успешно завершена многоступенчатая специальная операция, в результате которой на всех этапах задокументирована и пресечена деятельность организованной группы террористической направленности.
Как сообщает
Сообщается, что переворот якобы был назначен на июнь-июль. Доказательная база, появившаяся на ОНТ, — разговоры в зуме Федуты, Зенковича и еще пяти человек. Никаких упоминаний об оружии или конкретных свидетельств подготовки к «мятежу» не прозвучало.
В субботу вечером отреагировал и Центр общественных связей ФСБ, объявив, что «ФСБ РФ совместно с КГБ Беларуси в проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и РБ Зенковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Беларуси по отработанному сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко».
Как сообщает
«После документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам», — сообщили в ФСБ, отметив, что переворот планировался в Минске 9 мая во время парада Победы.
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Лукашенко обвинил американские спецслужбы в подготовке покушения на него и сыновей. ОНТ показало кадры задержания Федуты и Зенковича
Во время субботника белорусский правитель рассказал, за что задержали политолога Александра Федуту, оппозиционного политика Григория Костусева и юриста Юрия...
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