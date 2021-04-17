﻿ Лукашенко обвинил американские спецслужбы в подготовке покушения на него и сыновей. ОНТ показало кадры задержания Федуты и Зенковича. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко обвинил американские спецслужбы в подготовке покушения на него и сыновей. ОНТ показало кадры задержания Федуты и Зенковича

17.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Во время субботника белорусский правитель рассказал, за что задержали политолога Александра Федуту, оппозиционного политика Григория Костусева и юриста Юрия Зенковича.

Лукашенко обвинил американские спецслужбы в подготовке покушения на него и сыновей. ОНТ показало кадры задержания Федуты и Зенковича

Здесь и далее – скриншоты ОНТ, опубликованные Павлюком Быковским

— В планах — захват ребенка, одного, второго, как получится… «Посадим в погреб»… Кстати, в Гомельской области и погреб подготовили, — цитирует видеофрагмент канала «Пул первого» с выступлением Лукашенко TUT.BY.  — Мы задержали группу. Они нас привели, показали, как это все планировали. Я молчал. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб — скорее всего ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и заняться организацией покушения на президента и детей.

По его словам, Минск по соответствующим каналам предупредил об этом Москву, «чтобы были в теме».

— Не дай Бог, ответ будет жесточайшим. Их захватили в Москве. Из США прилетела агентура, какой-то Зенкович. Мы их отслеживали, наблюдали. Они боялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые оружие уже сюда свезли в тайники спрятали. А они уехали в Москву. Кто ж там был еще? Наш же там этот был…

— Федута, — подсказали ему государственные журналисты.

— Потом стали шире смотреть, Костусев появился. В меньшей степени, он в Москве не был, мы вышли на него здесь. И ряд других, — продолжил Лукашенко.

Он заявил, что попросил президента России, и Тертель [председатель КГБ] «своего коллегу Сашу Бортникова [директора Федеральной службы безопасности России] и «мы их там взяли».

— Живые люди, записали все, аудио, видео. Не дай Бог, они прикоснуться к моим детям, которые вообще непричастны к этому. Не дай Бог не только к моим, но и к ваши, это будет страшная резня. Но меня удивляет другое — почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может дать никто, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы, только они.

Лукашенко обвинил американские спецслужбы в подготовке покушения на него и сыновей. ОНТ показало кадры задержания Федуты и Зенковича

Лукашенко обвинил американские спецслужбы в подготовке покушения на него и сыновей. ОНТ показало кадры задержания Федуты и Зенковича

Затем по ОНТ показали кадры задержания Александра Федуты и Юрия Зенковича. Сюжет прокомментировал глава КГБ Иван Тертель, сказав, что была пресечена работа организованной группы, пытавшейся захватить власть в Беларуси:

— Комитетом государственной безопасности успешно завершена многоступенчатая специальная операция, в результате которой на всех этапах задокументирована и пресечена деятельность организованной группы террористической направленности.

Лукашенко обвинил американские спецслужбы в подготовке покушения на него и сыновей. ОНТ показало кадры задержания Федуты и Зенковича

Как сообщает Наша Нiва, показали видео (вероятно, Zoom) со словами Александра Федуты (в видеозвонке также принимали участие Игорь Макар, Юрий Зенкович, Григорий Костусев и другие), где тот привел пример ликвидации президента Египта Анвара Садата в 1981 году [он был застрелен военными во время парада].

Сообщается, что переворот якобы был назначен на июнь-июль. Доказательная база, появившаяся на ОНТ, — разговоры в зуме Федуты, Зенковича и еще пяти человек. Никаких упоминаний об оружии или конкретных свидетельств подготовки к «мятежу» не прозвучало.

В субботу вечером отреагировал и Центр общественных связей ФСБ, объявив, что «ФСБ РФ совместно с КГБ Беларуси в проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и РБ Зенковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Беларуси по отработанному сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко».

Как сообщает ТАСС, по данным ФСБ, Зенкович прибыл в Москву после консультаций в США и Польше для встречи с представителями Вооруженных сил Беларуси, чтобы убедить их участвовать в военном перевороте с участием местных и украинских националистов.

«После документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам», — сообщили в ФСБ, отметив, что переворот планировался в Минске 9 мая во время парада Победы.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время субботника белорусский правитель рассказал, за что задержали политолога Александра Федуту, оппозиционного политика Григория Костусева и юриста Юрия...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашэнка: заходнія спэцслужбы рыхтавалі замах на мяне і на маіх дзяцей. Удзельнічалі Зянковіч, Кастусёў і Фядута
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by