Лукашенко обвинил американские спецслужбы в подготовке покушения на него и сыновей. ОНТ показало кадры задержания Федуты и Зенковича

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Во время субботника белорусский правитель рассказал, за что задержали политолога Александра Федуту, оппозиционного политика Григория Костусева и юриста Юрия Зенковича.





Здесь и далее – скриншоты ОНТ, опубликованные Павлюком Быковским

— В планах — захват ребенка, одного, второго, как получится… «Посадим в погреб»… Кстати, в Гомельской области и погреб подготовили, — цитирует видеофрагмент канала «Пул первого» с выступлением Лукашенко TUT.BY . — Мы задержали группу. Они нас привели, показали, как это все планировали. Я молчал. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб — скорее всего ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и заняться организацией покушения на президента и детей.

По его словам, Минск по соответствующим каналам предупредил об этом Москву, «чтобы были в теме».

— Не дай Бог, ответ будет жесточайшим. Их захватили в Москве. Из США прилетела агентура, какой-то Зенкович. Мы их отслеживали, наблюдали. Они боялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые оружие уже сюда свезли в тайники спрятали. А они уехали в Москву. Кто ж там был еще? Наш же там этот был…

— Федута, — подсказали ему государственные журналисты.

— Потом стали шире смотреть, Костусев появился. В меньшей степени, он в Москве не был, мы вышли на него здесь. И ряд других, — продолжил Лукашенко.

Он заявил, что попросил президента России, и Тертель [председатель КГБ] «своего коллегу Сашу Бортникова [директора Федеральной службы безопасности России] и «мы их там взяли».

— Живые люди, записали все, аудио, видео. Не дай Бог, они прикоснуться к моим детям, которые вообще непричастны к этому. Не дай Бог не только к моим, но и к ваши, это будет страшная резня. Но меня удивляет другое — почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может дать никто, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы, только они.









Затем по ОНТ показали кадры задержания Александра Федуты и Юрия Зенковича . Сюжет прокомментировал глава КГБ Иван Тертель, сказав, что была пресечена работа организованной группы, пытавшейся захватить власть в Беларуси:

— Комитетом государственной безопасности успешно завершена многоступенчатая специальная операция, в результате которой на всех этапах задокументирована и пресечена деятельность организованной группы террористической направленности.





Как сообщает Наша Нiва , показали видео (вероятно, Zoom) со словами Александра Федуты (в видеозвонке также принимали участие Игорь Макар, Юрий Зенкович, Григорий Костусев и другие), где тот привел пример ликвидации президента Египта Анвара Садата в 1981 году [он был застрелен военными во время парада].

Сообщается, что переворот якобы был назначен на июнь-июль. Доказательная база, появившаяся на ОНТ, — разговоры в зуме Федуты, Зенковича и еще пяти человек. Никаких упоминаний об оружии или конкретных свидетельств подготовки к «мятежу» не прозвучало.

В субботу вечером отреагировал и Центр общественных связей ФСБ, объявив, что «ФСБ РФ совместно с КГБ Беларуси в проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и РБ Зенковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Беларуси по отработанному сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко».

Как сообщает ТАСС , по данным ФСБ, Зенкович прибыл в Москву после консультаций в США и Польше для встречи с представителями Вооруженных сил Беларуси, чтобы убедить их участвовать в военном перевороте с участием местных и украинских националистов.

«После документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам», — сообщили в ФСБ, отметив, что переворот планировался в Минске 9 мая во время парада Победы.