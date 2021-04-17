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Санатории Беларуси. Рассказываем, что предлагают наши здравницы в новом сезоне
Источник материала: ОНТ
Беларусь уже давно завоевала популярность как прекрасное место для отдыха и оздоровления. Государственный туроператор «ЦЕНТРКУРОРТ» предлагает разнообразный и безопасный отдых по многим направлениям. Что предлагают наши здравницы в новом сезоне, рассказываем в сюжете.
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Беларусь уже давно завоевала популярность как прекрасное место для отдыха и оздоровления. Государственный туроператор «ЦЕНТРКУРОРТ» предлагает разнообразный и...
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